Pazzesca, a 50 anni in passerella così. E l'abito è mitico

Corsi e ricorsi, anche nella moda. Ieri sera a Milano, davanti a un pubblico incredulo e in delirio, la diva portoricana Jennifer Lopez ha chiuso la sfilata di Donatella Versace sfoggiando sulla passerella della "Fashion Week" lo stesso abito che 20 anni fa indossò ai Grammy Awards. Il giorno dopo l'evento, l'incredibile successo sul web per il mitico "Jungle dress" si tradusse in innumerevoli ricerche su internet da parte degli utenti tanto da spingere il team di Google a realizzare "Google Images", lo strumento di ricerca per immagini che ha rivoluzionato il mondo del web.

Così ieri per celebrare il 20esimo anniversario la stilista ha riportato sulla passerella primavera-estate 2020 la diva, oggi 50enne, e quella stampa Jungle nella sua versione originale, in verde e in una palette di rossi e aranci. Un successo, lo stesso di allora.