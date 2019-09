"Kate incinta". Tre indizi incastrano la duchessa

Quarto figlio per Kate Middleton, duchessa di Cambridge e futura regina d’Inghilterra? I rumors sono così insistenti che i bookmaker hanno abbassato le quote delle scommesse. Ma perché i tabloid inglesi sono convinti che la bella moglie del principe William d’Inghilterra sia di nuovo in dolce attesa? A sollevare i primi dubbi è stato un vestito a fiorellini che la faceva apparire più rotonda del solito, strano per Kate da sempre molto magra e ossessionata dalla dieta.

Il secondo indizio è stato il cambio di look il giorno in cui, insieme a William, ha accompagnato la piccola Charlotte a scuola: chioma ondulata e castano biondo cenere. Storia familiare insegna che ogni volta che la Middleton si presenta in pubblico con una nuova acconciatura è incinta, è successo con George, Charlotte e Louis.

Il terzo segnale è la decisione di Kensington Palace di chiudere l’agenda degli impegni pubblici di Kate, una scelta dovuta (probabilmente) alle forti nausee di cui soffre la Duchessa in gravidanza. Infine un’indiscrezione scolastica: Charlotte avrebbe confidato a una compagna di classe: “Mamma aspetta un’altra bambina”, frase sentita da una maestra e subito riferita ai giornali. Secondo gli esperti di affari reali, l’annuncio verrà dato a breve e il nome non potrebbe che essere Elisabetta. Infine non deve stupire che i Duchi di Cambridge abbiano voluto allargare la famiglia, la Gran Bretagna risulta tra i paesi a maggior tendenza demografica: una media di circa 2-4 figlia a testa.