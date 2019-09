Eleonora Daniele sposa. Parata di vip e Al Bano canta in chiesa

L’amore tra Eleonora e Giulio: una storia italiana. Una storia che dura da 16 anni. Una favola. E’ un sabato di settembre, a Roma fa caldo. Il cielo è azzurro. Nemmeno una nuvola. Eleonora Daniele, la regina del daytime di Rai1, sposa Giulio Tassoni (imprenditore del settore farmaceutico).

Alla Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, nel quartiere di Campo de’ Fiori, arrivano fan e amici degli sposi. Ci sono le rispettive famiglie e tanti personaggi della tv: Simona Ventura, Samantha De Grenet,Mariagrazia Cucinotta, Corinne Clery, Maurizio Mattioli (accompagnato da Settimio Colangelo, agente dei vip), Beppe Convertini, Salvo Sottile, Rita Dalla Chiesa e Riccardo Fogli (che durante i festeggiamenti omaggia tutti con la sua voce, colonna sonora di “Storie italiane”).

Poi arriva Eleonora. E’ bellissima ed emozionata. Il grande giorno è arrivato. In chiesa c’è tanta emozione. Ad un certo punto della cerimonia spunta un uomo col panama in testa: Al Bano. Che canta l’Ave Maria. Un’esecuzione da brividi sulla pelle. E’ una sorpresa che Giulio organizza per la sua Eleonora, da anni fan del grande Al Bano.

Fuori dalla chiesa, dopo il sì, decine di persone fanno gli auguri agli sposi. Eleonora e Giulio sono felici. Commossi. Un bacio e un grande applauso per salutare gli sposi.