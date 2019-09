Al Lido arriva Depp ma è Pitt il più desiderato

È il giorno di Johnny Depp arrivato al Lido per presentare il suo ultimo film "Waiting for the Barbarian" di Ciro Guerra, tratto dall’omonimo romanzo di John Maxwell Coetzee, in concorso al Festival del cinema. I flash sono tutti per lui ma il pubblico femminile già si divide e in molte vanno col pensiero a qualche giorno fa quando a Venezia è arrivato Brad Pitt. Sarà che nella gara del sorriso non c'è proprio storia e gli anni per lui sembrano non passare (al contrario del collega), ma rimane Pitt il più desiderato in laguna. Smoking di sera a parte, che l'ha trasformato ancora di più nell'uomo dei sogni, l'ex marito di Angelina Jolie, anche di giorno ha sbaragliato tutta la concorrenza. Coppola in testa e look super informale ha conquistato il pubblico femminile. Johnny, invece, mai smessi i panni del "bello e maledetto", orecchini e anelli a profusione, capello spettinato ad arte (o sul serio?) ha scelto invece di presentarsi con un completo blu elettrico-tranviere e i pantaloni infilati sul davanti del mocassino bicolore. La palma dell'eleganza non è sua. E neanche, ahimè, quella dell'uomo più desiderato del red carpet veneziano.