Monica Bellucci bomba in copertina. Chi massacra...

Amara Monica Bellucci. La splendida attrice italiana che da anni vive in Francia ha dichiarato alla rivista Vanity Fair: “La donna madre, forse, non è più desiderabile? Ah boh... Ci lasciate fare le mamme e poi ve ne andate con altre donne. Così ci perdiamo”. Una frecciatina all’ex marito Vincente Cassel, oggi marito della modella Tina Kunakey dalla quale ha appena avuto una figlia.

La Bellucci, icona di bellezza e fascino, non recrimina sul tempo che passa e infatti non ha mai fatto ricorso alla chirurgia estetica: “Non ho nostalgia del passato e guardo al futuro senza paura”. Degli uomini della sua vita non parla, ma si sbottona sulle figlie Deva e Leonie: “Assomigliano al padre, sono due vichinghe elegantissime. Ma parlano italiano, sono delle romanacce”.