Trionfa pure in bikini: Pellegrini pazzesca in vacanza

Pure le campionesse vanno in vacanza. Federica Pellegrini, dopo le fatiche del mondiale di nuoto che le hanno fruttato la medaglia d'oro nei 200 metri stile libero nella rassegna iridata di Gwanju, in Corea, si concede il meritato relax al mare e in piscina. Tutto è ovviamente documentato sul profilo Instagram, dove la nuotatrice posta diverse foto che la ritraggono in bikini con un fisico mozzafiato e con l'inseparabile compagno di viaggio... la sua altrettanto bella cagnolina.