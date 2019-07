Una vittima, ingenti danni e residenti sconvolti. Il sindaco di Fiumicino Esterino Montino in un post su Facebook ha stilato un primo drammatico bilancio dopo la tromba d'aria e le piogge che hanno investito il territorio. "Questa notte una tromba d'aria violentissima ha ucciso una ragazza di Focene che era uscita per comprare le sigarette. La violenza della tromba d'aria ha sollevato l'auto che viaggiava su via Coccia di Morto sbattendola prima sul guard rail, poi oltre il canale di bonifica sfondando la staccionata della pista ciclabile e, infine, contro la rete dell'area aeroportuale. Ora l'auto, che ha sfondato anche la rete della recinzione, è dentro il sedime aeroportuale", scrive il sindaco pubblicando alcune foto dei danni provocati dal maltempo.

"Per la giovane donna, purtroppo, non c'è stato nulla da fare e il suo corpo è stato portato all'obitorio per gli accertamenti necessari. Appresa la notizia, questa mattina all'alba, mi sono subito recato a Focene, dove ho potuto incontrare i genitori della ragazza, comprensibilmente affranti dal dolore. A loro e a tutti quelli che la conoscevano va il mio più caloroso abbraccio e la mia più sincera vicinanza per la tragedia che li ha colpiti".

"La tromba d'aria che ha colpito Focene intorno alle 2.15 ha fatto moltissimi altri danni colpendo una ventina di case circa. Una di queste è stata completamente distrutta. Ci sono alberi divelti, calcinacci, recinzioni abbattute, auto danneggiate ovunque. Una situazione gravissima: sembra un teatro di guerra. Prima di tutto per quello che è successo alla povera ragazza e poi per i tantissimi danni. In questo momento, insieme agli assessori, ai vigili e alla Protezione civile, stiamo facendo dei sopralluoghi per verificare nel dettaglio la situazione".