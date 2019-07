Il segreto estivo delle star è il trucco bronze

È la regina del makeup estivo di celebrità e comuni mortali ed è, senza dubbio, uno dei beauty trend di questa stagione. Il makeup bronze è un evergreen per illuminare anche le carnagioni più chiare e spesso si trasforma nella formula.

Dimentichiamo, allora, la classica terra e il bronzer in polvere per abbracciare nuove formulazioni fatte di particelle ultra-sottili fondenti e tecnologie avanzatissime che perfezionano, sfumano e rendono la pelle più bella a colpo d’occhio.

Come applicarla? Sicuramente a grandi pennellate, sempre con un tocco leggero e su tutto il viso. In questo modo avremo un look all-over perfetto per scaldare il colorito. Se, invece, vogliamo enfatizzare soltanto alcune zone già naturalmente colorate dal sole, l’ideale è l’effetto sun kissed. I nuovi bronzer si adattano al millimetro a qualunque sfumatura della nostra pelle.

E se l’abbronzatura può “appiattire” un po’ i nostri lineamenti, come sostiene Hung Vanngo, star dei social, fondamentale allora regalare la giusta tridimensionalità al nostro viso giocando con la luce.

Come evocare la sensazione di una giornata al mare, del calore del sole, della frizzante brezza marina allora? Sicuramente con Estée Lauder Bronze Goddess Collection. La collezione cult Bronze Goddess introduce un nuovo look lussuoso in grado di emanare il fascino di una vacanza estiva senza fine.

Un look ispirato alla luce dorata del sole e alle acque blu della Riviera: lussuoso ma con un twist moderno che comunica eleganza e sensualità.

Bronze Goddess Illuminating Powder è l’icona cult dell’estate, il compatto illuminante formulato con la tecnologia prisma che unisce liquido, polvere e gel. Perfetto per scolpire e illuminare. Bronze Goddess Powder Bronzer è invece la terra compatta rivisitata con un nuovo tocco luminoso sui toni dell’oro rosa. Dona un aspetto seducente a viso, spalle e décolleté.

Mosaic Glow Blush di Nars aggiunge il blush all’illuminante per un effetto in 3D. Possiamo scegliere se utilizzare in abbinamento le polveri oppure singolarmente, Terracotta Skin Fondotinta Stick di Guerlain, invece, ripropone la storica terra della maison parigina in uno stick waterproof perfetto per opacizzare l’incarnato ed effetto sunkissed. Infine, Les Beiges Poudre Belle Mine Naturelle di Chanel è la terra in edizione limitata, studiata per donare luminosità risaltando il colorito naturale.