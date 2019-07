Francesca Cipriani cerca l'amore vero e chiede aiuto a....

Francesca Cipriani si regala una mega festa per il suo compleanno. La travolgente soubrette, che non ha mai nascosto di aver fatto ricordo alla chirurgia plastica in questi anni, festeggia a Milano in uno dei locali più esclusivi della città con decine di amici del mondo dello spettacolo. Foto e Instagram stories non mancheranno nella serata di oggi all'attesissima festa di compleanno della Cipriani.

"A 35 anni l'unico regalo che vorrei è l'amore. Cerco l'uomo giusto per me. Magari potrebbe aiutarmi la tv. Maria, portami sul trono!", tuona la Cipriani a Il Tempo. La showgirl non nasconde con tutta la sua travolgente simpatia le pene d'amore passate. Da anni è single. A nulla è servita la cotta per Walter Nudo, durante la partecipazione dell'attore a L'Isola dei famosi. Infatti, tra loro non è mai scoppiata la scintilla. Adesso, a quanto pare, sono addirittura ai ferri corti dopo le dichiarazioni shock in tv della Cipriani sull'ex vincitore del Gf Vip e Isola dei famosi. "E' gay. Ho le prove", aveva detto un'esplosiva Francesca in tv da Barbara D'Urso, di fronte a migliaia di telespettatori.

Adesso, però, tra i suoi desideri c'è la voglia di approdare in uno dei programmi più fortunati della televisione italiana: Uomini e donne, che ogni giorno fa il pieno di share con milioni di spettatori. Queen Maria ascolterà il grido d'aiuto della Cipriani? Mistero. Irrisolto.

Intanto, c'è già chi vocifera di un possibile ritorno della Cipriani a La Pupa e il Secchione (che l'ha vista nel cast anni fa). Forse potrebbe tornarci come speciale guest. Ma anche l'Isola dei famosi, che dovrebbe ritornare sempre con la Marcuzzi alla conduzione, starebbe accarezzando l'idea di dedicare alla super Cipriani una o più ospitate. Francesca, oltre ad essere amatissima dal pubblico, resta una vera garanzia per gli ascolti. E a giudicare quelli dell'Isola dei famosi, un'iniezione di share non sarebbe una cattiva trovata.