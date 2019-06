Belen senza mutande: su Instagram l'ultima foto è nuda

Bentornata Belen desnuda! Sul profilo Instagram la showgirl argentina ha postato i nuovi scatti hot dove è distesa a letto completamente nuda ma con un mazzo di rose bianche a coprire il ventre (per nascondere il segreto di una seconda gravidanza?). La Rodriguez è tornata con l'ex marito, Stefano De Martino, e da settimane si vocifera della presunta gravidanza.

Belen ha raccolto come sempre una pioggia di like, commenti salaci, entusiastici ("silenzio di fronte a un capolavoro") ma anche negativi: “Abbiamo capito che hai un bel c**o”, “Ma basta con questi c**i, non avete altri argomenti?”, “Non ti è servito a niente tornare con Stefano, sei sempre la solita Belen: volgare”, “Vestiti che hai una certa età”, “Pose poetiche oserei dire”, “Che maz*o!”.