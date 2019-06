Trionfo social per Jennifer Lopez: perché la foto fa impazzire i fan

Chiara Ferragni, Diletta Leotta, Kim Kardashian? Macché! La strepitosa Jennifer Lopez sbanca Instagram a 50 anni e conquista oltre un milione di like con la... tartaruga. E, stavolta, senza bisogno di mostrare décolleté o lato B. La cantante latinoamericana ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui è vestita da capo a piedi: top a collo alto e gonna lunga con strascico. In mostra solo, si fa per dire, gli addominali scolpiti come il guscio di una tartaruga. "Orange is the new black" ha scritto l'artista ringraziando Ralph Lauren per l'abito indossato agli "Oscar della moda" dove ha conquistato il premio "Fashion Icon of the Year". L'artista ha ricevuto 1.180.000 like, compreso quello di Ricky Martin e Khloe Kardashian.