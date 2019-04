Il reddito di cittadinanza fa impazzire i social dell'Inps. L'account Facebook Inps per la Famiglia in questi giorni è tempestato di proteste, richieste assurde, polemiche politiche, troll e buontemponi vari. Qualche "perla" comparsa sulla bacheca la trovate in questa gallery. Un bombardamento che ha suscitato anche le reazioni dei social media manager della pagina che non hanno esitato a rispondere a tono alle provocazioni e alle richieste più bizzarre. La situazione, come spesso accade sui social, è sfuggita di mano e la pagina INPS per la Famiglia alla fine si è scusata se qualcuno si è sentito offeso per le risposte ricevute.