Sorpresa a Elena Sofia Ricci: al party un "David" in carne e ossa

Cinquantasette anni speciali pieni di gioia per Elena Sofia Ricci, all’anagrafe Elena Sofia Barucchieri. La bella e talentuosa attrice che spazia tra cinema, teatro e fiction tv, mercoledì scorso ha conquistato il prestigioso David di Donatello come Miglior attrice protagonista per la sua intensa interpretazione di Veronica Lario in “Loro” di Paolo Sorrentino. Tra lacrime di gioia, ha dedicato il premio alle due figlie, spronandole a seguire le loro passioni. E le due fanciulle, Emma Quartullo e Maria Mainetti, per ringraziarla, le hanno fatto un regalo unico davvero. Al party di compleanno di mamma Elena le hanno fatto trovare sulla porta un David di Donatello in carne ed ossa: un modello a torso nudo tutto dipinto d’oro, lunghe chiome e spada in mano. Elena, stupita e divertita, è andata in brodo di giuggiole. Neanche a dirlo, il David umano è diventato l’attrazione della serata. Tutte le amiche e colleghe di Elena si son fatte immortalare con lui. Claudia Gerini ha persino inscenato un balletto con la “statuetta” vivente.

A Villa Laetitia, in Prati, la Sofia Ricci ha brindato alle sue “primavere” con un festone blindato ma con oltre 200 ospiti. Lei, pantalone e camicetta di seta neri, è arrivata col marito, il compositore Stefano Mainetti. Ad attenderla, le colleghe della fiction d Raiuno “Che Dio ci aiuti”, a partire da Valeria Fabrizi con la figlia Giorgia Giacobetti. Elena e Sofia hanno anche ballato un lento sulla musica live di una band. E’ stato il loro modo di salutarsi: la Valeri sta andando a Torino per girare il nuovo film di Fausto Brizzi: sarà la mamma gattara di Claudio Bisio. Ad un certo punto la scatenata Diana Del Bufalo è salita sul palco, ha imbracciato la chitarra e si è messa a cantare e suonare per la festeggiata. Al dinner danzante con cena a buffet c’erano anche Anna Foglietta, Irene Ferri, Paola Minaccioni, Gabriella Pession, Tosca D'Aquino, il regista Pappi Corsicato, Andrea Roncato con la moglie Nicole Moscariello, Ludovico Fremont con la fidanzata Simona, il press agent Gianni Galli con Gianni Rosato. Presenti anche le giovani attrici di “Che Dio ci aiuti” Neva Leoni e Laura Adriani. Solo 2 candeline rosse sulla grande torta finale, tra flash, applausi e “Happy Birthday” corali. Brindisi, baci, abbracci e balli fino a tardi. Auguroni Elena!