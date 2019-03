Spacco e scollatura: Manuela Arcuri da urlo sulla pista di Ballando

Manuela Arcuri ha meravigliato il pubblico di “Ballando con le Stelle” per la destrezza con la quale si muove tra un tango e un twist. La Manuelona nazionale è alta 1,74 cm e ha una fisicità prorompente che non le ha impedito di ballare con scioltezza impressionando in maniera positiva anche i severi giudici del dancing show. L’attrice di Latina, 42 anni, si era presa una pausa di lavoro e adesso ha deciso di rimettersi in gioco partendo da “Ballando con le Stelle”.