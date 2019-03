I "Fab Four" si separano: Harry e Meghan traslocano a Frogmore

Meghan Markle e Kate Middleton si separano. Per la duchessa del Sussex e soprattutto per il principe Harry è venuto il momento di tagliare il cordone ombelicale con Kensington Palace e con i coinquilini William e Kate, i duchi di Cambridge. Meghan e Harry sono in procinto di trasferirsi nella ristrutturata Frogmore House dove cresceranno i loro figli. Se per l’ex attrice può essere una sorta di smarcamento dalla rigidità della vita a corte, per Harry è quasi un trauma. Lui è nato e cresciuto a Kensington Palace, ha diviso i suoi primi 35 anni con l’altro fratello Windsor e, qui, ha elaborato il dolore per la scomparsa della madre Lady Diana. Ma è il momento di voltare pagina: il Regno Unito ha annunciato la separazione ufficiale dei fratelli che si divideranno anche lo staff di collaboratori. Il futuro Re d’Inghilterra, William, continuerà ad avvalersi delle competenze comunicative di Jason Knauf, mentre Harry dovrebbe aver chiamato al proprio servizio Sara Latham, già consigliera del Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e del partito laburista di Tony Blair. La Latham si è resa necessaria dopo la fuga di ben quattro collaboratori storici della famiglia reale a causa dei comportamenti pretenziosi e maleducati dell’iperattiva Markle. E ora i bookmaker scommettono su quanto durerà a Frogmore.

Dunque, si sta consumando una svolta epocale: non solo non ci saranno più i Fab Four - come erano stati soprannominati nei primi mesi di convivenza i due fratelli e le rispettive consorti - ma non ci saranno più nemmeno i Lovely Brothers. L’arrivo dell’uragano Meghan ha portato scompiglio a corte: prima è arrivata ai ferri corti con Kate (anche se pochi giorni fa alle celebrazioni del Commonwealth Day si sono scambiate un bacio e dei sorrisi) e poi, inevitabilmente, ha allontanato i due fratelli poiché Harry ha deciso di non ascoltare i consigli del fratello maggiore e di tutelare la moglie anche a costo di violare il protocollo reale. E pensare che la lungimirante Diana ha sempre preteso dallo staff che i figli fossero trattati in maniera paritaria così da non far sentire Harry il peso di chi deve vivere all’ombra del futuro Principe del Galles. Una separazione obbligata, ma al tempo stesso liberatoria.