Da Rita Ora a Selena Gomez: le popstar sedotte da cinema e tv

Anche l’occhio vuole la sua parte. Lo sanno bene i discografici del nuovo millennio. Sarà la crisi delle vendite ma ormai si gioca a carte scoperte. Le etichette puntano tutto su giovani popstar provocanti e supersexy. Sempre più giovani e belle. Che sia dance, pop, country, rap, trap o R&B poco importa. L’importante è che le giovani mostrino le loro grazie sfruttando le potenzialità di cinema, tv, videoclip e spot. Con un occhio ai social. L’immagine è tutto e la voce può passare in secondo piano. Quasi sempre ormai i loro primi passi li muovono al cinema o in serie tv. Poi iniziano a fare sul serio con look sempre più audaci. E il gioco è fatto.

Ma chi sono le nuove sexy popstar in ascesa? L’esercito di under 30 è numeroso e agguerrito. Spesso è proprio la tv il canale privilegiato per il reclutamento. È il caso di Miley Cyrus, divenuta famosa nel ruolo di Miley Stewart/Hannah Montana nella sitcom Disney Channel «Hannah Montana». Nella prima colonna sonora Miley canta nove canzoni, otto come Hannah Montana e una come se stessa. Stesso sdoppiamento di personalità anche quando si è esibita nel «Best of Both Worlds Tour» trasformato in un film-concerto e un album dal vivo. Grande successo al cinema con «Hannah Montana: The Movie». Poi il ritorno con altre due colonne sonore. Oggi Miley mostra un look più maturo e la possiamo ascoltare nel duetto con Mark Ronson in «Nothing breaks like a heart». «Maxim» l’ha messa al primo posto nella classifica delle 100 donne più sexy del mondo. Analoga parabola per Vanessa Hudgens, balzata agli onori delle cronache per il ruolo della timida Gabriella Montez in «High School Musical». Ha partecipato anche all’High School Musical Concert. Si calcola che solo per questo ingaggio, la Hudgens abbia guadagnato 3 milioni di dollari. Mica male per una che ha pubblicato solo due album.

E che dire di Taylor Swift? Influenzata da artisti country come Shania Twain, la Swift ha un numero di ex fidanzati così alto da essere considerata una vera e propria «mangiauomini». Anche se lei rifiuta l’etichetta e ironizza sul ruolo di «pazza, seducente, modaiola e manipolatrice» nel testo della sua conturbante «Blank Space». Ha già venduto 40 milioni di album e 130 milioni di singoli in digitale. L’anno scorso il suo patrimonio è stato valutato in 320 milioni di dollari.

Tra le nuove sexy star del pop ci sono anche bellezze esotiche come Camila Cabello, Dua Lipa e Rita Ora. Anche Camila Cabello deve molto della sua celebrità alla tv. Nella seconda stagione di «X Factor Usa» si è classificata terza con le Fifth Harmony. Classe 1997, Camila è nata a Cuba. Durante l’infanzia ha vissuto tra L’Avana e Città del Messico prima di trasferirsi a Miami. Da solista ha pubblicato l’album omonimo di cui «Consequences» è il suo ultimo singolo.

Di origini albanesi-kosovare è Dua Lipa. Carriera iniziata a soli 14 anni su YouTube. Si è già aggiudicata svariati riconoscimenti tra cui due Grammy per il singolo «Electricity».

Origini kosovare anche per la conturbante Rita Ora. È nata a Pristina da famiglia albanese ma lei e la sua famiglia emigrarono verso la Gran Bretagna e si stabilirono a Notting Hill. La svolta quando venne notata da Jay-Z che la fece apparire nel video di «Young Forever». Il suo prorompente sex appeal le ha aperto le porte della moda. È apparsa in spot per Calvin Klein, Superga, Rimmel, Donna Karan, DKNY, Roberto Cavalli, Coca Cola, Samsung, Adidas e Tezenis. Praticamente una multinazionale su due gambe.

Più algida la bellezza svedese di Zara Larsson che il pubblico italiano ha imparato a conoscere nel recente duetto con Fedez in «Holding out for you». Cantante, compositrice e ballerina, è nota soprattutto per le hit «Lush Life», «Uncover», «Never Forget You» e per aver collaborato con David Guetta in «This One’s for You», l’inno degli Europei. E a cavallo tra cinema e musica anche la carriera di Selena Gomez. Nata da padre messicano e madre con ascendenze italiane, la giovane texana ha prima cantato colonne sonore Disney e poi ha firmato un contratto discografico con la Hollywood Records formando la band Selena Gomez & the Scene con la quale ha pubblicato «Kiss & Tell», «A Year Without rain» e «When the Sun Goes Down», tutti griffatissimi dischi d’oro. Sul grande schermo è stata tra le protagoniste di «Monte Carlo» e «Spring Breakers». Secondo Maxim è al secondo posto nella classifica delle cento donne più sexy.

Le nuove super bellezze del pop mondiale schierano anche Ariana Grande, divenuta famosa grazie al ruolo di Cat Valentine nella sitcom «Victorious e Sam & Cat». Finora i suoi maggiori successi sono «Break Free», «Bang Bang», «Love Me Harder» e «One Last Time». Ma ci chiediamo chi di noi se ne ricorda una? Effettivamente delle nuove popstar non sono le melodie ciò che deve restare più impresso.