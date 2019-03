Irresistibile Belen. La Rodriguez più vicina che mai a Stefano De Martino

Belen e Stefano De Martino vicini, vicini. È successo a Sanremo Young. I due non si nascondono più: se non è rinato l’amore, di sicuro è rifiorita l’armonia. I fan della coppia sognano il ritorno di fiamma e tifano affinché le voci di una seconda gravidanza per la showgirl argentina siano vere. De Martino dichiara che “l’amore non finisce mai e con Belen siamo sempre stati una famiglia”, mentre lei sorride serena e si mostra con un abito nero lungo, scollatissimo e dallo spacco vertiginoso. Semplicemente irresistibile.