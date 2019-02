Smoking con super gonna. Look senza precedenti agli Oscar 2019

Lo smoking classico ma al posto dei pantaloni un'ampia gonna da sera in velluto. L'attore Billy Porter, star di "Pose" e noto soprattutto come interprete di musical a Broadway, ha sfilato sul red carpet della 91esima edizione degli Oscar 2019 spiazzando tutti con un look esagerato capace di superare l'immaginazione (e i generi). L'abito firmato da Christian Siriano.