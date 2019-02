Belen mozzafiato. Al mare tutti gli occhi sul lato B dell'argentina

Dall'Italia all'Uruguay, la bellezza di Belen Rodriguez conquista i due mondi. La showgirl argentina ha postato su Instagram alcune foto in microbikini e ha fatto il pieno di like per le forme fisiche scolpite rese più morbide solo da quel lato b diventato negli anni perfettamente tondo. Lei dice che è merito della palestra, Alfonso Signorini a "La Repubblica delle donne" dice che è merito di molte punturine: "Aveva esagerato tanto che era salito troppo e si era gonfiato. Poi si è stabilizzato". Presto Belen rientrerà in Italia per far da spalla a Antonella Clerici in "Sanremo Young".