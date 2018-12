Parata di star per "Miseria e nobiltà" alla prima dell'Eliseo

Al Teatro Eliseo va in scena la prima di "Miseria e Nobiltà" di Eduardo Scarpetta con l’esilarante Lello Arena e auguri per tutti sotto il grande albero che Castel Romano Designer Outlet ha regalato allo storico teatro di via Nazionale per festeggiare il sui centenario – duemilacinquecento luci e oltre mille palline, in ideale gemellaggio con l’albero che il Designer Outlet di Noventa di Piave ha donato al Gran Teatro La Fenice. Tra gli ospiti della serata, Fausto Bertinotti, Antonella Elia, Maria Rosaria Omaggio, Martina Cassarà, Giuliana Graziani Lionello, Nicola Pistoia, Adriano Evangelisti, Vincenzo Spatafora. Grazie alla partnership con il Teatro Eliseo, per i clienti di Castel Romano Designer Outlet c’è il 30% di sconto sull’Eliseo Open Card 16 crediti, utilizzabili per tutti gli spettacoli in cartellone all’Eliseo e al Piccolo Eliseo.