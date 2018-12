Incidente mortale questa mattina alle 8,30 all’incrocio tra via Satrico e via Acaia, nel quartiere Porta Metronia. Vittima un uomo in sella a uno scooter colpito in pieno da una Smart che correva contromano. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare, mentre i quattro a bordo dell’utilitaria sono fuggiti subito dopo. I poliziotti del commissariato Appio, chiamati sul posto dalla folla di passanti e testimoni, ha rintracciato uno dei responsabili poco dopo all’interno di un bar in piazza Tarquinia. L’uomo è ora negli uffici della Polizia Locale impegnata nelle indagini e nei rilievi insieme agli agenti della Scientifica.