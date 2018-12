Scintillante e super chic: a Natale il make-up è da star

Prepariamoci a un Natale scintillante, raffinato e super sensuale. Le emozioni, lo sappiamo già, governano l’intero make-up delle feste, fatto di colori audaci, texture brillanti e dettagli che creano contrasti sorprendenti. Ogni collezione di Natale ha il suo mood, la sua ispirazione magica, i suoi colori e le sue regine. Per la Collection Libre 2018 di Chanel, ad esempio, Lucia Pica adotta l'icona del leone, amata da Gabrielle Chanel, quale suo talismano, cogliendone la grandezza e l'intensità emotiva. La donna delle feste ama essere guardata e indossa il make-up come un accessorio, un ornamento che aggiunge carattere al look senza necessariamente attirare l'attenzione.

La collezione studia più in profondità le consistenze metalliche, la sensazione di meraviglia e di sicurezza interiore che sprigionano. Ispirandosi alla forza del metallo e alla sua resistenza, riflettendo la delicatezza delle sue superfici lucide e delle patine imperfette, i colori metallizzati esplorano le diverse variazioni di luce e di brillantezza, come mai prima. Vincono i contrasti: una cipria dorata delicata brilla accanto allo smalto lucido, il bronzo intenso risalta con la luminosità metallica del nero-verde più intenso. Accentuati e talvolta sovversivi, sono abbinamenti perfetti per chi vuole osare.

"Quando si parla delle nuance metallizzate, spesso si pensa a non-colori. Ma se si osservano davvero, anche i metalli hanno un loro colore. Ed è per questo che per me è importante osservare attentamente ogni sfumatura ", spiega Lucia Pica. "I metalli creano immediatamente un effetto wow. Si deve andare oltre un semplice risultato gloss o un glitter scintillante. Questo non è gloss metallico". Parliamo della bocca, quindi, con il metallo liquido dei rouge che infiammano il make-up con una tonalità bronzo e un classico rosso intenso ramato effetto metallizzato.

Metalli e glitter anche nella collezione Made in Italy di Collistar, ispirata a quattro città simbolo italiane. Tra finish straordinariamente luminosi e texture vellutate, il racconto del Natale italiano punta tutto sui riflessi degli occhi e del volto e sull’effetto pittorico 100% mat delle labbra. Nude look, metalli, glitter interpretano una nuova, sensualissima luce diventando i trend setter della prossima stagione. Domina il nuovissimo illuminante multitasking, dalla consistenza estremamente morbida, pensato come all-over per viso e corpo. Una vera infusione di luce. Sugli occhi, poi, la matita glitter posa uno strato di colore dai riflessi metallici.

È concepita come un portafortuna, invece, la collezione Midnight Wish di Dior, come se fosse in grado di realizzare i tuoi desideri segreti per un Natale fatato. Per le feste di fine anno, Peter Philips, Direttore della Creazione e dell’Immagine del Make-up Dior, esaudisce i desideri di ogni donna esaltandone la bellezza e offrendo a ognuna la possibilità di reinventarsi in ogni momento. Il tema è la stella portafortuna di Christian Dior che spinge ogni donna a credere nel proprio destino. Combinazioni cromatiche dominate da un marrone drammatico, da un rosso incredibilmente chic, da un argento paradisiaco e da un rosa delicato.

Una pioggia di glitter dorati sulla pelle e sulle ciglia, un velo rosso iridescente sulle labbra: il look shimmer & shine di Clarins è decisamente glamour. Prepariamoci per queste feste con una pioggia di stelle su viso e décolleté, ciglia piene, a ventaglio, impreziosite da luminosissimi bagliori dorati. La doppia brosse permette di separare e definire perfettamente anche quelle più corte e sulle labbra l’iconica tonalità red berry si veste di un effetto paillettato ultra glossy: un cocktail di oli vegetali nutrienti, intrisi di finissime perle che riflettono la luce, idrata e fa brillare le labbra.

Il look Guerlain per le festività è stellare: le palpebre luccicano, sulla pelle c’è un velo dorato e le labbra brillano come gioielli. La collezione elettrizza il Natale, illuminando la stagione delle feste. Con un fascino retrò, la poudre illuminante universale opacizza il viso donando un finish trasparente che fissa il make - up e illumina la pelle di un bagliore naturale. Il leggendario boitier delle Météorites, ci svela una miriade di perle color oro, rame, oro bianco e champagne che servono per illuminare e riscaldare la carnagione, per un bagliore quadridimensionale.

Tutta dedicata all’oro la collezione di Natale di YSL Beauté. Il primo Holiday Look della maison, creato da Tom Pecheux, Global Beauty Director, è un insieme di colori metallici scintillanti che illumina il volto con un dinamismo sofisticato e luccicante. Tom Pecheux ha voluto introdurre la fantasia nel quotidiano, ritenendo che le vacanze non debbano essere un momento unico dell'anno, bensì un momento da vivere ogni volta che vogliamo evadere dal quotidiano. La collezione gioca sulla tensione fra nero e oro donando splendore a tutto il volto. Oro puro anche per la collezione Goldmania Louboutin di Natale, che veste occhi, labbra e unghie con il metallo più prezioso, dando vita a una collezione trucco natalizia imperdibile. Infine, brilla dalla testa ai piedi la collezione Starlight in Paris di L’Oréal, ispirata alla favolosa atmosfera parigina. Occhi in primo piano, un illuminante liquido, labbra brillanti e capelli gloss con hair glitter e una lacca dal finish shiny.

Qualche consiglio make-up? La Colour Specialist Ilaria De Fermo ha realizzato per Clinique due makeup dedicati alle feste di Natale. Due look semplici da realizzare e pensati proprio per festeggiare Natale e Capodanno. Ilaria ha immaginato due tipi di donna, una dai toni caldi, la carnagione olivastra e gli occhi scuri; e l’altra dai toni freddi, i capelli, gli occhi e l’incarnato chiari.

Il look più caldo mette il focus sulle labbra, di un rosso intenso, mentre dedica agli occhi un look naturale, intensificando lo sguardo grazie all’uso di una generosa dose di mascara. Una buona base, con un velo di correttore per correggere macchie e discromie e illuminare la zona perioculare, sono fissati dalla cipria in una tonalità neutra, adatta a tutti gli incarnati. Le gote sono illuminate dal Blush e gli occhi possono essere resi più intensi e profondi in modo molto naturale. Abbondiamo col mascara e sulle labbra via libera al rosso più intenso dall’effetto pieno e intenso.

Il look dai toni freddi, invece, mette in evidenza lo sguardo, da gatta: per realizzarlo, Ilaria ci svela un trucchetto da makeup artist dedicato a chi non è abituato a osare e non ha la manualità di un truccatore esperto ma desidera ugualmente un effetto grafico, senza sbavature. Anche qui attenzione alla base, per poi accendere lo sguardo: stendiamo due pezzetti di scotch partendo dall’angolo esterno dell’occhio e fino all’angolo esterno del sopracciglio, da entrambi i lati. In questo modo la linea dell’ombretto sarà nettissima e l’effetto occhi di gatto assicurato!