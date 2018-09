Torna Miss Teenager: la più bella è la 14enne Roxana

Lacrime di commozione e rimmel che scola sotto gli occhi da cerbiatta quando Barbara De Rossi le mette la coroncina in testa. Non se lo aspettava Roxana Chirita, 14anni appena, di conquistare il titolo di "Miss Teenager Original Italia 2018". Alta 1,78, castana con occhi marroni, nata da genitori romeni residenti a Roma la piccola Roxana sogna di diventare una super modella. Intanto ama fare shopping e andare al cinema con gli amici. Quasi certamente riuscirà a sfondare come modella visto che ha ricevuto anche la fascia di “Miss Teenager Beauty” da Alberto Righini, titolare dell’agenzia milanese Luxx Models.

Roxana ha sbaragliato le altre 26 concorrenti, conquistando così il primo titolo dopo l’interruzione dello storico concorso, avvenuta nel 2009,alla scomparsa di Nunzio Lusso, che lo aveva ideato nel 1964. A far rinascere la storica passerella di bellezza è stato Claudio Giorgi con Stefano Stefanelli e Riccardo Canini. Oggi più moderna e social, vicina alle esigenze delle adolescenti, ma sempre nel rispetto della propria storia e tradizione, sulla quale vigila attento Alessandro Lusso, presidente onorario e figlio del fondatore, ovviamente presente ieri sera per ricordarlo. Del resto il concorso in cinquant’anni ha scoperto e lanciato artiste del calibro di Gloria Guida, Ewa Aulin, Mita Medici, Silvia Dionisio, Barbara De Rossi, Isabella Ferrari, Milly Carlucci, Claudia Gerini, Laura Chiatti, Laura Freddi, Bianca Guaccero, Serena Autieri.

Il secondo posto è andato a Silvia Cerioni, romana 18enne, mora, occhi verdi, alta 1.74; terzo posto per Roberta Di Lorenzo, di Caserta,17 anni, bionda, occhi verdi, alta 1.75.

La finalissima ieri sera al A.Roma Lifestyle Hotel con madrina l'attrice Barbara De Rossi che conquistò il titolo nel 1976. Tra i giurati, la spumeggiante Mita Medici che vinse Miss Teenager nel 1968. Bianca Guaccero invece, che conquistò la fascia nel 1995, è intervenuta al telefono da Milano, dove conduce con successo "Detto Fatto" su Raidue. A capitanare la giuria Vip, messa in piedi da Flavia Frazzi, l'attore Sebastiano Somma. Con lui, l’attrice Maria Celeste Sellitto, la regista Simonetta Tavanti, lo scenografo Luigi Dell’Aglio, l’autore tv Eduardo Tasca, la manager di artisti Ketty Bellon e l’organizzatore di eventi Maurizio Mazza. Sul palco a presentare le ragazze, Angelo Martini e Angelica Massera (attrice, youtuber e web star con 1 milione di follower).

Nella commissione tecnica siedevano invece Alberto Righini (model manager), Francesco Oliviero (attore), Maria Grazia Putini (giornalista), Tiziana Fiorveluti (ballerina e coreografa), Stefano Tordi (ballerino e coreografo), Francesco Bellomo (regista e produttore teatrale), Gg Jack (produttore musicale), Alfonso Bettini (produttore musicale), Yury Patricelli (influencer), Federica Crespina (influencer) e Paolo Servadei (titolare WhiteGlo). Interventi musicali di Milk and Coffee, Jessica Morlacchi (ex cantante dei Gazosa), Beatrice De Dominicis (corista “Domenica In”) e Deborah Xhako (finalista “The Voice 2018”).

Assegnati altri 10 titoli, secondo le diverse discipline artistiche a Rebecca Giuliani, Alice Manzione, Alessia Castiglia, Giada Venturini, Aurora Pasquini, Silvia Cerioni, Roberta Di Lorenzo e

Alessia Sinatra.