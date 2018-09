Mara Venier dimagrita e pronta al debutto, ecco com'è diventata

Mara Venier è pronta al grande debutto a "Domenica in". Il prossimo 16 settembre la conduttrice tornerà in Rai ma non sarà la stessa. La Venier infatti, 67 anni, ha spiegato in un'intervista a "Gente" come ha fatto a tornare in grande forma perdendo ben 8 chili: "Ho eliminato vino, dolci, ma mangio i carboidrati, sebben misurati, e mi concedo anche qualche sorbetto - ha spiegato - Fondamentale, però, è cercare di muoversi. In vacanza, a Casa de campo, in Repubblica Dominicana, mio marito Nicola (Carraro) andava a giocare a golf, io camminavo almeno 50 minuti. Ora, a Roma, ritornerò in palestra seguita da un personal trainer".