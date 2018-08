Addio Corona, Silvia Provvedi va in vacanza col nuovo fidanzato

La storia fra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona pare davvero finita. A fugare ogni dubbio è la rivista "Spy" che pubblica in esclusiva le foto di lei con il suo nuovo fidanzato, l’ex corteggiatore di "Uomini e donne” Federico Cimirri. E in barca a Formentera con la neo coppia ci sono anche gli ex gieffini Andrea Damante, Cecilia Rodriguez (nonché sorella di Belen) e il fidanzato Ignazio Moser. Non a caso, dopo le vacanze estive, Silvia è pronta a entrare al Grande Fratello con la sorella Giulia.