Maria De Filippi come una diva, la regina della tv va in vacanza

La parola “vacanza” sembra non esistere nel vocabolario di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, che però soltanto ad agosto staccano la spina per ritrovare le energie prima delle fatiche invernali in tv. Da sempre la loro mèta è Ansedonia, sull’Argentario, nel villa-quartier generale dove si riuniscono con la famiglia al gran completo. C’è Gabriele, il piccolo di casa (si fa per dire perché ha circa 25 anni), che lavora nella "Fascino" (la società di produzione televisiva di Maria che produce tutti i suoi programmi in onda su Canale5). Con lui quest’anno anche un po’ di amici che trascorreranno qualche giorno in Toscana. Poi arriveranno anche Saverio e Camilla, i figli di Costanzo nati dai suoi precedenti matrimoni, con nipotini al seguito.

Insomma, la famiglia si riunisce e Maria, lontano dagli studi tv, si dedica allo sport: nuoto, tennis, surf, equitazione. Mostra un fisico da urlo in costume, merito di un corretto stile di vita e dello sport che riesce a praticare nonostante gli impegni di lavoro siano sempre in aumento. Lei è la regina degli ascolti Mediaset ed ultimamente ha brindato all’ultimo successo chiamato Temptation Island, che ha battuto tutti in termini di share. Tra poche settimane ci sarà il debutto di Simona Ventura, arruolata dalla Fascino prima per “Selfie” ed ora per Temptation island Vip. Ancora un po’ di relax per super Maria, che festeggerà proprio ad Ansedonia gli 80 anni di Maurizio Costanzo il prossimo 28 agosto.

(foto Credits Ufficio Stampa Fascino P.g.t)