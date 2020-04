Aspettando la nuova Hyundai i30

Un video, recentemente diffuso dalla casa coreana, ha tolto definitivamente il velo alla nuova Hyundai i30, che dovrebbe arrivare in commercio entro l’estate nelle 3 versioni: berlina, fastback e wagon. A livello estetico: si nota il frontale caratterizzato dalla nuova griglia e dai sottili fati a Led, sul posteriore cambia il paraurti. La maggior parte delle novità le troviamo sotto il vestito, a partire dal nuovo cluster digitale da 7 pollici, oltre che dallo schermo della navigazione da 10,25 pollici. In plancia c’è il sistema per la ricarica wireless e tutti i sistemi sono pienamente compatibili con Apple ed Android. Bluelink, che consente un’infinità di app di gestione dell’auto, è offerto con abbonamento gratuito per 5 anni. Aggiornato anche il pacchetto sicurezza, che ora comprende anche: LFA (Lane Following Assist), Rear Collision Assist e Blind Spot. Migliorato anche il sistema di frenata automatica d’emergenza, che ora riconosce pedoni e ciclisti. Al top della gamma motori, arriva un nuovo mild-hybrid, con sistema a 48V, da 160 Cv, accoppiabile ad un cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti o ad un manuale a 6 marce. Questo motore dispone di un sistema che, quando si solleva il piede dall’acceleratore, scollega la trasmissione, per massimizzare il risparmio carburante. Delle tre versioni di carrozzeria, la berlina e la fasback, già avevano a disposizione un allestimento N-Line (più sportivo ed assettato), che ora troviamo anche sulla wagon. I prezzi dovrebbero partire da poco meno di 20.000 euro.