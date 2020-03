Arriva la Volkswagen T-Roc cabriolet

Speriamo finisca presto, questo maledetto Covid19, speriamo si ritorni a vivere con un po’ più di spensieratezza ed a gustare su strada una bella auto a cielo aperto. Una volta, le cabrio e le spider, erano vetture dall’impostazione sportiva, ma il tempo passa ed oggi il mercato ha mischiato un po’ le carte, generando dei modelli poco convenzionali. Questo è il caso della Volkswagen T-Roc, che si presenta sul mercato in una coraggiosissima versione cabrio. Ricordiamo che abbiamo a che fare con un bel Suv di 4.268 mm di lunghezza (cresce di qualche cm rispetto alla versione chiusa). Una capote importante, dunque, che scompare nel bagagliaio in 9 secondi, fino ad una velocità di 30 km/h. La capacità di carico resta discreta, con 284 litri. La struttura della capote è pluristrato e dovrebbe offrire una supercoibentazione. In quanto a sicurezza, poi, oltre a tutti i sistemi di assistenza alla guida, c’è il roll-bar posteriore, che si attiva in una frazione di secondo e, in caso d’incidente, fuoriesce come protezione antiribaltamento. Due le motorizzazioni per il lancio, entrambi benzina: 3 cilindri da 1.0 litri, per 115 Cv, abbinata esclusivamente a cambio manuale; 4 cilindri di 1.5 litri da 150 Cv, disponibile anche con l’automatico a doppia frizione e 7 rapporti DSG. La trazione è esclusivamente anteriore. L’auto, grazie ad una scheda Sim integrata, è sempre super connessa. Due gli allestimenti per l’Italia, con l’R-Line che è leggermente ribassato e più assettato, in entrambe i casi, si possono scegliere cerchi fino a 19 pollici. I prezzi dovrebbero partire dai 30.000 euro.