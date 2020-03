La DS3 Crossback è ancora più chic

Il gruppo Psa ha deciso di sospendere, come altre grandi case, tutte le attività in Europa, ma il sistema “Auto” non si blocca ed ecco che già tira una fortissima ventata di personalizzazione per la DS3 Crossback. Come di consueto, facciamo un piccolo riassunto dell’auto. Non è il rifacimento di qualche modello già esistente, si tratta di un crossover, che segue lo stile della sorella maggiore, ma in dimensioni più urbane: 4.12 metri di lunghezza, con un bel bagagliaio, che va dai 350 ai 1050 litri. La gamma motori comprende 5 unità, 3 benzina e 2 diesel, che prediligono il cambio automatico (le manuali sono solo le due versioni d’ingresso), per potenze che vanno dai 100 ai 155 Cv. Quest’auto, come tutte le DS, già nasce all’insegna del “Tailor made” ed ora arrivano tante nuove possibilità di personalizzazione, che consentono, ad ogni cliente, di realizzare un’auto quasi unica. Arrivano: 10 tinte per la carrozzeria, 3 colori per il tetto (c’è un nuovo nero perla), 8 temi per i cerchi, 5 ispirazioni per l’abitacolo. Il tutto, seguendo la dinamica delle collezioni di moda, con una estrema attenzione al particolare. Fanno la loro comparsa finiture anteriori e posteriori in metallo lucido, satinato o nero e gli interni possono essere confezionati in: pelle goffrata, Nappa pieno fiore oppure Alcantara®.