Valentino fotografa le modelle a casa e dona un milione allo Spallanzani

Anche la maison Valentino cerca strategie per affrontare l'emergenza coronavirus e decide di fare la sua donazione per l'ospedale Spallanzani di Roma. Il direttore creativo, Pierpaolo Piccioli, con l'hashtag #Valentinoempathy guarda alla nuova era del distanziamento sociale e, attraverso la sua visione di fashion designer vuole esprimere sogni ed inclusività con le sue collezioni. Crede infatti che nonostante, in questo momento, manchi il contatto umano, si possa essere sempre interconnessi attraverso l’empatia, poiché fatti di emozioni. "Più forti attraverso le connessioni della nostra stessa community, diventiamo esseri umani pieni di energie che generano cambiamenti positivi".

Così per mantenere vivi e continuare a sostenere i valori della maison, il Direttore Creativo immagina un progetto speciale, basato proprio sull’empatia: un’emozione, un sentimento, che non scompare con il distanziamento sociale. Una celebrazione della società, senza limiti di spazio, confini o categorie. Da questo presupposto prende così vita la nuova campagna pubblicitaria Donna e Uomo Autunno/Inverno 2020-21.

Il cast della campagna #ValentinoEmpathy è davvero esclusivo e, al momento, coinvolge un gruppo di artisti di fama mondiale. Sono modelli ma, soprattutto, amici della maison: Adut Akech, Anwar Hadid, Christy Turlington, Ellery Walker Harper, Ghali, Janet Mock, Laetitia Casta, Laura Dern, Leon Dame, Liu Wen, Mariacarla Boscono, Mustafa the Poet, Naomi Campbell, Rafferty Law, Rossy de Palma, Rula Jebreal, Tali Lennox, Tang Yan e Vittoria Ceretti.

La campagna pubblicitaria sarà scattata nei luoghi in cui gli artisti stanno vivendo questo periodo di isolamento, indossando un look della collezione Autunno/Inverno 2020-21, il risultato sarà una nuova e diversa campagna di stagione: una raccolta di ritratti. Le immagini saranno realizzate da chi sta condividendo con i personaggi questo momento complesso, tutti i “fotografi” saranno creditati attraverso la relazione che hanno con gli artisti.

I protagonisti della campagna hanno scelto di partecipare a questo progetto donando la loro presenza. Valentino perciò devolverà un milione di euro a favore dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, l’hub italiano per la lotta al COVID-19. La maison contribuirà con la donazione all’ospedale romano, allo sviluppo di progetti a medio e lungo termine nelle differenti fasi della pandemia.