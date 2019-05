"Perle di Moda" tra arte e innovazione

Nella suggestiva cornice del beauty-spa "Numa Vertigine" nella zona più frizzante e modaiola di Roma, Ponte Milvio, si è svolta l’attesissima sfilata "Perle di Moda" arrivata ormai alla sua quinta edizione consolidando il successo già ottenuto in passato.

Maria Monsè insieme al famoso ritrattista delledive Daniele Pacchiarotti artefici ed ideatori del format, ha voluto per la prima volta in un edizione di moda associare l’arte del vestire a quella dell’innovazione, moda gusto e futuro si sono uniti dando vita ad un connubio fino ad ora mai visto. Presente infatti all’evento con uno speciale stand allestito in esclusiva per tale occasione un marchio d’eccezione "Canapuana"

Canapuana è il risultato di un matrimonio felicissimo: fra la canapa e le Apuane, "alpi" della Toscana. Favolosi cocktail a base di cannabis e squisiti dolci con farina di cannabis hanno deliziato e incuriosito gli ospiti a cui ancora ignote erano le svariate proprietà benefiche di tale foglia e gli svariati impieghi in cui viene adoperata e lavorata la cannabis , come ha spiegato il Notaio Alessandro Matteucci titolare del marchio. La canapa, in una parola sola è il Futuro (con la F maiuscola) arriverà un tempo prossimo in cui non solo il food, il farmaceutico ma anche settori petroliferi saranno sostituiti dall’uso all’origine di questa pianta.

Parecchi i volti noti della alta società romana e dello spettacolo presenti alla sfilata dove non solo la bellezza degli abiti degli stilisti partecipanti come Raffaella Tirelli, Pazzaglia, Maria Elena Duenas accompagnata dalle creazioni di Giovanni Pallotta gioielli, hanno sfilato anche le raffinate creazioni di gioielli come Laura Pacifici, Anna Pia Berti e Fanuele rappresentato dal titolare Stefano Mancini. Le splendide e statuarie dell’agenzia fashion management di Mario Tomaselli hanno lasciato tutti a bocca aperta insieme alla straordinaria voce della cantante Rita Sensoli e l’intervento di un poeta emergente Luca Giorgi. Tutti hanno raccolto consensi ed applausi fra gli ospiti.

Alla sfilata presente anche un giovane imprenditore grande businessman Ruben Chatrian appassionato di moda e di spettacolo ma soprattutto fondatore nonché Ceo della KRC-Consulting che oggi rappresenta una realtà consolidata nel campo della consulenza finanziaria, legale e immobiliare, e Account manager della Lena Broker Azienda leader nel settore della mediazione assicurativa Ruben nel suo breve intervento ha stupito per le sue affermazioni: Da piccolo ho sempre sognato di diventare un uomo d'affari e vestire in giacca e cravatta, e così è stato. Sono felice della mia vita.

Attenta e curata l’organizzazione a cui ha collaborato la fedelissima amica Calicchio Cinzia nota organizzatrice di eventi e Cake Designer, anche questa volta ha voluto con le sue nuvole di Cupcakes alla Maracuja, lamponi e mango addolcire il finale della serata. La Naked cake tutta a base di cannabis apprezzata non solo per il tripudio di frutta ma anche per l’insolito retrogusto di questa materia prima ha riscosso particolare successo. Infine una speciale torta con una grande conchiglia di perla ha chiuso la sfilata portata a mano dalla figlia di Maria Monsé, Perla. Uno speciale grazie va al prefetto Fulvio Rocco che non manca mai di onorare con la sua presenza, al bravissimo dj Andrea Salvatoris che con la sua verve ha fatto cantare e ballare tutti i presenti , alla costumista Paola Desini che ormai é diventata una garanzia ma se tutto è stato così perfetto è stato grazie anche ad Alma Security. Tra i vari volti noti spiccava: Demetra Hampton, il mago Heldin, Andrea Ripa di Meana, Alfonso Stani, Simone di Matteo e Angelo Martini. Ancora grazie a casale del Giglio per i vini pregiati. Gran Finale con la collezione Perla Monsè. Sono stati mesi di duro lavoro, ma gli applausi dei presenti hanno riempito i nostri cuori che ha già fatto programmi per la prossima edizione, carica di emozione ed entusiasmo, queste le parole pronunciate con commozione da Maria Monsé a chiusura della grande festa che é proseguita fino a tarda notte.