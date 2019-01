Kakà ci riprova, seconde nozze con Carolina

Il 2019 è iniziato alla grande per la modella brasiliana Carolina Dias. A molti, in Italia, il nome non dirà molto. Ma la fortunata e bellissima ventiquattrenne presto convolerà a nozze con un ex calciatore molto famoso: Ricardo Kakà. Ex pallone d’oro, ex giocatore del Milan e del Real Madrid, Kakà ha ritrovato la serenità perduta accanto a Carolina. Con lei Ricardo, oggi 36 anni, ha iniziato una nuova vita, lontano dal calcio giocato e dallo stress da fine carriera. Così dopo aver archiviato dieci anni di matrimonio con Caroline Celico, dalla quale ha avuto i figli Luca e Isabella, l’ex calciatore si sposa per la seconda volta. La felicità ritrovata Kakà, l’ha voluta comunicare al mondo via social. Sul suo profilo Instagram ha scritto: «Mi hai reso l’uomo più felice del mondo! Ti prometto di renderti la donna più felice del mondo. Ti amo». Con foto dei due che si baciano e la mano della futura sposa con su scritto «I said yes».