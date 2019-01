Se la mamma di Zaniolo fa la Wags

Non ha più l’età. Per le minigonne, le scollature, gli stivaloni a metà coscia. Eppure i suoi sexy selfie con le labbra a c... di gallina (e sempre una borsa supergriffata in primo piano) stanno spopolando. Non ha l’età delle Wags, lady Zaniolo, ma fa invidia a mogli e fidanzate dei calciatori con vent’anni meno di lei. La madre di Nicolò, ex nerazzurro arrivato a Roma (per prendere il posto di Nainggolan volato all’Inter), splendida quarant’enne, non ha nulla da invidare a Wanda Icardi. Il numero di follower su Instagram non sono ancora all’altezza ma Francesca Costa ne sta collezionando sempre di più. Romanissima e grande tifosa giallorossa, è pure una sportivona. Non c’è giorno che non pubblichi nelle stories le sue sessioni di fitness al laghetto dell’Eur. Sempre perfetta, mai un capello fuori posto, neanche quando è in versione autista: Nicolò, ahimé, non ha ancora la patente e mamma Francesca lo accompagna ogni giorno a Trigoria.