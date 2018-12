Il sexy compleanno di Wanda Nara. E Icardi si scatena in pista

Ha festeggiato due giorni prima. Ma il conto alla rovescia era già partito da un po’. Oggi Wanda Nara compie i suoi primi 32 anni in Tv perché il lunedì la vede impegnata con Tiki Taka su Italia 1. Quindi i festeggiamenti privati si sono svolti sabato sera con gli invitati arrivati pure dall’altra parte del mondo. Palloncini, mega torta-fenicottero e il marito, Mauro Icardi, con tanto di occhialoni, cappello matto e microfono in mano a intonare canzoni argentine. In abiti succinti, naturalmente, sennò non sarebbe lei, la sexissima moglie-procuratore di Maurito, ha dato il via alle celebrazioni indossando un abito trasparentissimo.

Che poco lasciava all’immaginazione. D’altro canto Wanda ha sempre fatto delle curve prosperosissime il suo punto di forza. I suoi profili social sono pieni di immagini che fanno impazzire gli uomini. Cinque figli e un corpo da paura. Mamma affettuosa e compagna focosa. E, oltre che «amministratrice» della vita calcistica del marito milionario, anche imprenditrice di se stessa. Col suo nuovo marchio di moda «Wancollection» è sbarcata alla Rinascente di Milano. Ma non aspettatevi niente di sexy. Almeno per il momento è abbigliamento sportivo. Per nulla a buon mercato. Perché a casa Icardi niente è economico.