Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 15 settembre 2026: tutti i segni

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Branko 15 settembre 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 15 settembre 2026

Ariete

Inizia con Luna-Scorpione la festa dell'amore che avrà il punto culminante nel gran gala venerdì 18, con il primo quarto di Luna in Sagittario. Si vedrà se le promesse saranno mantenute, Venere dice di sì, ma se non dovesse succedere niente panico, le buone stelle continuano a dire che farete un ottimo matrimonio se vi sposate entro l'anno. Anche nel lavoro si cambia, tenetevi pronti, le vere battaglie per il successo iniziano a fine mese, Marte sarà con Giove in Leone.

Toro

Non state bene, il giorno risente ancora del forte disturbo della Luna, non siete nella solita forma nemmeno nel lavoro, il vostro primo interesse. Conoscendo il vostro carattere possiamo dire che le inquietudini non sono negative, si presentano quando cominciate a sentirvi forti nella vostra attività e di conseguenza ansiosi di arrivare subito, di ottenere tutto. Non perdete un nuovo incontro in amore, grazie a Marte che riaccende la passione nel matrimonio. Bisticci.

Gemelli

Oggi e domani potete contare sull'aiuto della Luna in Scorpione che illumina il settore del lavoro e della salute, non è leggera e colorata come una farfalla ma risulta utile per ogni attività. Vi rende simpatici ai superiori e ai dipendenti, insieme a Venere diventa una infallibile calcolatrice, indovina all'istante chi e che cosa può portare vantaggio. Per i soldi e anche per l'amore avete i vostri alleati celesti: Urano, Plutone e Giove. È molto difficile vincere un Gemelli.

Cancro

Discreti aumenti nelle finanze, i soldi devono essere messi subito al sicuro perché Mercurio vi metterà presto di fronte a nuove spese, obblighi. Splendido splendente l'amore. Con Luna in Scorpione, inseguita da due amanti Venere e Marte, la vostra non può essere che una notte d’amore. Se siete sposati, intorno al vostro amore ci sono troppi parenti e curiosi, allontanatevi e godetevi questi giorni che potrebbero diventare indimenticabili - un nuovo amore!

Leone

Molto bene nel campo pratico, Mercurio fa il suo dovere nelle questioni finanziarie, ma non mancano scontri frontali (nemmeno in famiglia), opposizioni alle vostre iniziative. La situazione è, nonostante qualche intoppo, stimolante per voi che amate duelli alla luce del sole. Iniziate la giornata dando uno sguardo alla salute, specie verso sera quando Venere si congiunge con la Luna, entrambe fastidiose per le donne. Andate pure incontro a un amore che vi ama anche nervosi.

Vergine

Potete contare sull'efficiente protezione delle stelle, tutte, per affari e professione. Ma è l'amore che ci interessa di più, da giorni stimolato da Marte e poi da Venere, che risvegliano interesse al lato fisico del rapporto, labbra rosse. Questo incredibile momento astrale grida d'amore! Dipende solo da voi, allungate il passo nelle conquiste prima del cambio di Luna in Sagittario, che sposterà l'attenzione sulla famiglia, figli, affari. Questo compleanno è diverso da quelli del passato.

Bilancia

Come volevasi dimostrare: gli sbagli degli altri portano

acqua al vostro mulino. Ma voi dovete essere veloci e scattanti, se volete prendere al volo una notevole occasione. È fuori discussione un ulteriore aumento delle entrate personali, non c'è bisogno di pensare continuamente agli affari, soltanto chi studia deve essere sempre concentrato perché adesso si costruisce il futuro. Voi adulti invece avete un passato da cancellare. Emozioni d'amore in arrivo.

Scorpione

Voglia irresistibile di chiudere qualcosa o con qualcuno, ma questa insoddisfazione potrebbe essere esagerata, fa parte comunque del vostro carattere. Voi dovete solo portare a termine un lavoro iniziato e concentrarvi su quello nuovo, che dovete però ancora trovare… In autunno tutto sarà possibile. C'è un salto in alto da fare, che nemmeno Gianmarco Tamberi riuscirebbe al primo tentativo. Possibile anche che l’ultima Luna dell'estate sia la prima a portare la felicità.

Sagittario

Perdete un po' di tempo, qualche ora per passeggiare al corso della vostra città, guardare le vetrine, acquistate qualcosa di completamente inutile, ma che in quel momento vi incuriosisce, concludete con un cono gelato. Adesso vi dovete preparare per quella che sarà la Luna più fortunata dell'estate 2026, primo quarto nel vostro segno inizia il giorno 16. Non c'è bisogno di fare tanti programmi, rilassatevi, siate curiosi di quello che vi riserva la vita, il destino.

Capricorno

E così, improvvisamente, vedrete gli altri in una nuova luce, più vera e reale. Saturno infatti non evidenzia solo i vostri difetti, mette a fuoco anche quelli dei vostri collaboratori, colleghi, persone vicine, soci. Luna in Scorpione porta buone notizie, incontri che diventano importanti subito per il lavoro, arricchisce la vita sociale, ma ancora più spesso produce passione amorosa che questa sera, insieme a Venere, non finirà mai. Divertitevi, amate, la vita è adesso.

Acquario

Non tutti i giorni sono indicati per rivoluzionare le scelte di vita, servono anche momenti di riflessione, approfondimento, studio. Restate in attesa di nuovi segnali dall'esterno. Due femmine astrali contro, Luna e Venere in Scorpione potrebbero creare problemi con le donne vicine, comprese le colleghe di lavoro, ma nello stesso tempo è possibile per l’uomo Acquario una riuscita per mezzo di una donna. Verificate se c'è qualcosa di cambiato nella vostra relazione d’amore.

Pesci

Mutamenti vantaggiosi nell'ambiente del lavoro, Mercurio lascia indicazioni positive per le finanze, ma non dovete eccedere in ambizioni, potreste ottenere l'effetto contrario. Incredibilmente bella la sfera sentimentale e la vita coniugale, Luna e Venere per due giorni in Scorpione sembrano un sogno d'amore, poesia, evasione, umanità. Transiti ideali per quelli che cercano posti e possibilità di guadagno fuori dal territorio nazionale, vogliono esplorare nuovi mari, trovare nuove isole.