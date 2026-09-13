Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 13 settembre 2026: tutti i segni

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Branko 13 settembre 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 13 settembre 2026

Ariete

Sensazioni ed emozioni sono particolarmente intense con questo transito di Luna in Bilancia, e contemporaneamente è stimolata la sensibilità. Vi sentite un po' impulsivi, ma non irrazionali, siete solo più vivi e cercate emozioni, novità, la compagnia di facce nuove. Ma le vostre aspettative non possono trovare realizzazione immediata, per questo dovete saper controllare i rapporti con gli altri. Trovate la forza nel pensiero di avere sempre Giove dalla vostra parte. Relax.

Toro

La gente, in questo periodo marziano, è portata più a criticare che non a stimolare il prossimo. Anche voi del resto parlate tanto, quando sarebbe più utile e più remunerativo lavorare in maniera autonoma, seguendo solo il vostro invidiabile senso pratico. Guardate in avanti, siate ottimisti, noi non abbiamo mai conosciuto un Toro senza risorse. Favori nelle attività in proprio, grazie al passaggio di Mercurio nel punto giusto dell'oroscopo professionale e finanziario.

Gemelli

Quando commettete qualche errore, voi sbagliate due volte - due anime albergano nel vostro cuore. Oggi non c'è alcun pericolo di sbagliare direzione, Luna e Sole sono in aspetto non solo molto positivo per l'attività ma anche fortunato per l'amore. Mercurio sollecita il senso pratico, Marte la grinta realizzatrice, Venere l'intuito per affari e inventa anche eccitanti giochi in amore. Ricordatevi che la domenica è anche festa della famiglia, seguite i figli e le persone anziane.

Cancro

I rapporti con gli altri non sono facili, avete ragione di essere contrariati da certi atteggiamenti delle persone vicine, ma anche voi non siete di facile compagnia quando Luna transita contro Marte nel vostro segno, in più si trova nel settore della famiglia. Dovrete sistemare per prime le vecchie questioni domestiche, nei prossimi giorni dovrete stare più attenti ai movimenti nell'ambiente professionale - una talpa agisce da qualche parte. Sorridete al vostro amore.

Leone

Domenica con Mercurio in Bilancia, segno che governa la vostra terza casa zodiacale che è sede naturale di questo pianeta che ha comunque un ottimo rapporto con il Leone, specie adesso che si incontra con Giove. Anche nei giorni di festa, con simili influssi, la fortuna nelle finanze è presente. Ma non siete completamente soddisfatti, sentite un'ombra che si avvicina al cielo dell’amore, questa è Venere in Scorpione. Non riesce a rompere un amore, però dà fastidio.

Vergine

Tutto si può tenere sotto controllo, soprattutto i rapporti stretti, ma se pensate che sia arrivato il momento di chiedere tutto, parlate. È uno di quei giorni che non capitano spesso, tutti i pianeti sono in aspetto positivo oppure neutro, ma nessuno e niente si oppone alla riuscita e alla vostra felicità. L'amore è finalmente coinvolto in un fantastico giro passionale, una danza che ci viene da dire tribale tra Venere e Marte, per non parlare di Plutone il massimo del sex. Sarete felici.

Bilancia

Cielo astrale giusto per esprimere i vostri punti di vista, perché adesso parlate chiaro e sapete anche auto esaminarvi con obiettività e con un certo distacco. Capirete che certe insoddisfazioni non sono dipese solo dalla incomprensione degli altri, succede anche alla precisa Bilancia di sbagliare il tiro. Effettivamente, certi amori sono come un tiro al bersaglio, provateci comunque perché Marte ama e premia il coraggio di osare. Nel lavoro considerate già vinta la partita.

Scorpione

Saranno belle tutte le Lune che si presentano negli ultimi giorni d'estate, le persone sole sin da questa domenica si tengano pronte: amori in vista. Adesso siete in grado di far valere la vostra personalità senza troppo urtare gli altri, che anzi apprezzano il vostro approccio diretto, senza mezze misure. Anche le conquiste sono fatte in maniera genuina e simpatica, le relazioni che nascono adesso hanno ottime probabilità di durata.

Sagittario

Bello l'amore! Questa romantica Luna in Bilancia prende questa domenica le veci di Venere, colora la vita sentimentale con la tinta viola di Giove, le donne del segno sarebbero incantevoli con un mazzetto di violette sul décolleté, ma ahimè, Saturno dice che non siete più come un tempo, mai dire mai però, la prossima settimana avrete un primo quarto di Luna che farà romantico anche l'uomo del segno. Mercurio ottimo agente per il vostro lavoro e affari.

Capricorno

Quasi obbligatorio un po' di riposo domenicale, lo stress potrebbe essere davvero forte anche per la Luna in Bilancia e i contrasti che nascono con altri pianeti. Forse c'è qualche problema in famiglia, questioni da risolvere con i parenti che magari non vivono con voi. Però in questo cielo vagamente tempestoso splende la luce verde di Venere, stella che protegge il vostro amore, col pensiero tornate a girovagare tra i sentieri della passione. Con Giove i sogni si avverano.

Acquario

Potete partire sicuri, Luna e Mercurio sono in simpatico trigono con Urano e con Plutone nel vostro segno. Potete usare questa energia per apportare delle utili modifiche nella vostra vita e nell'ambiente domestico. Talvolta arriva una qualche sorpresa che fa modificare i vostri progetti immediati, perciò non dovete pensare che le aspettative trovino realizzazione immediata. Alcune relazioni d'amore sono confuse, ma non negative, è solo una reazione a Venere non disponibile.

Pesci

Domenica luminosa per la vita sentimentale, particolarmente propizia per le nuove conquiste, Giove addirittura sollecita progetti matrimoniali, annuncia nascita in famiglia. Ricordiamo che siamo sempre sotto il segno della Vergine, quindi nei rapporti di vecchia adatta possono ripetersi certe incomprensioni già viste nel passato, non esagerate con il malcontento. La prossima settimana sarete in gara per un grande successo nel lavoro e affari. Concentratevi.