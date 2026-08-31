Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 31 agosto 2026: tutti i segni

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Branko 31 agosto 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 31 agosto 2026.

Ariete

L'ultima Luna d'agosto è rivolta al settore dell'amore e dei figli: soluzioni, avvenimenti importanti. Possibile inoltre un giro di fortuna dove meno ve l’aspettate, tutto richiede però disciplina nella salute, movimento, viaggi. In ogni rapporto, anche nel più riuscito, c'è qualche ombra che facciamo tacere per amore di pace, ma arriva il momento che riporta in superficie le tensioni lungamente trattenute. Prima che ciò accada, parlate, Mercurio è molto disponibile.

Toro

Voi, segno di terra, non gradite le fiamme che si innalzano in varie situazioni della nostra vita, ma il trigono Sole-Mercurio è una forza di straordinaria efficacia, che fa esplodere la fortuna. Nel campo pratico vi mette l'argento vivo sotto la pelle, prevede molte entrate ma anche notevoli uscite. Ottime relazioni sociali, incontri con persone che non vedete da tempo. Tutte le relazioni d'amore sono favorite da Venere, passionali, ma è possibile anche una forte agitazione coniugale.

Gemelli

Un diamante grezzo, che deve essere lavorato con pazienza, prima di risplendere nella sua luce, questo è l'amore. Mercurio severo non significa mancanza di amore o di affetto anche in famiglia, semplicemente segnala un certo disordine che voi stessi create intorno. È importante l'atteggiamento che saprete assumere davanti alle difficoltà nei rapporti di lavoro ma anche davanti alle nuove possibilità. In settimana ci sarà una importante Luna da voi, non trascurate la salute.

Cancro

In agosto abbiamo fatto quasi sempre buone previsioni perché le stelle vi hanno dato la possibilità di dimenticare certi intoppi incontrati in primavera, ma voi continuate a rimuginare. Succede sempre quando avete la Luna contro, specie adesso che c'è Marte, che vi rende litigiosi e possessivi in amore. Domani inizia un'altra lunazione, che servirà per calmare o intensificare i rapporti con i parenti, spiegazioni in amore. Le stelle chiedono concretezza e laboriosità, non le chiacchiere.

Leone

Tra un bacio e l'altro fate qualche pensiero per la vostra attività, imprese professionali e commerciali. Dal punto di vista di riuscita e di successo, questa sarà una settimana cruciale. Anche in mezzo a una festa potete trovare persone interessate ai vostri progetti, fissate appuntamenti per il 4 settembre, Luna sarà fortunata. Forte protezione per i beni materiali, questioni legali. In amore la stagione della dolce vita non è affatto finita, per molti inizia ora.

Vergine

Una settimana di cautela nella salute, quando inizia la fase ultimo quarto in Gemelli, che inciderà anche sull'ambiente professionale. Lo diciamo solo per scrupolo, come segno non siete interessati ad aspetti negativi, talvolta per superstizione. E invece ci sono stimoli eccezionali per dare vita a nuove iniziative, collaborazioni, associazioni. Non fate nulla in fretta. Decisivo questo periodo per i legami non ufficiali, è possibile rimarginare vecchie ferite. Compleanno ricco di novità.

Bilancia

Doppio cielo. Lontano dal solito ambiente con nuove persone, durante i brevi viaggi, vi sentite pieni di grinta e ottimismo. Nel mondo abituale, scontro dopo scontro. Eppure mentre agosto finisce, inizia il vostro campionato professionale sin da domani, decisiva la Luna calante in Gemelli del 4. Movimentata la vita sentimentale, passioni che hanno la forza di un uragano e relative gelosie. L'erba del vicino è sempre più verde? Un amore già impegnato è davvero più sexy?

Scorpione

Parlare meno realizzare di più. Questo è il mantra di Mercurio, pianeta del lavoro, adesso in ottima posizione per il vostro segno, soprattutto per quanto riguarda i nuovi contatti e nuove imprese. Occasioni professionali e di affari si presentano all'improvviso, così vi sembra. E invece sono state annunciate dal Sole il 22 giugno, diciamo che il tempo non era quello giusto. Ma si trova sempre il tempo giusto per tutto, anche per trovare una relazione di grande intensità.

Sagittario

Riprendete le forze, se c'è stato qualche problema con il plenilunio, agosto si conclude con Luna in postazione vincente anche per i contatti professionali e di affari, che sono ancora rallentati da Mercurio negativo. È questo pianeta che toglie vivacità anche all'amore, ma qui siete ormai fuori pericolo, è grande la protezione di Giove e Venere nel settore degli incontri provoca sempre simpatiche conoscenze. L'amore è un mistero, non puoi mai sapere dove e quando lo troverai.

Capricorno

Un leggero calmante naturale, qualche attenzione in più per le vostre ossa, denti, orecchie…insomma tutti quei punti del corpo umano che sono adesso toccati da Saturno. Oggi vi tiene in apprensione anche nel lavoro, Giove, però, dirige questo traffico stellare in maniera perfetta. Non abbiate timore di affrontare situazioni del tutto diverse, soprattutto non dovete temere le sfide che vi lanciano. Situazione sentimentale in aumento, dialogo intenso, incontri e conquiste.

Acquario

Dalle iniziative che partono sotto l’odierna Luna, congiunta a Saturno, usciranno cose molto buone, ma dovete essere assistiti da esperti nel campo che vi interessa conquistare o cambiare. Transiti che attirano denaro in vostra direzione, dopo il 3 settembre potrete gettare i semi di una ambiziosa impresa autunnale. Importante questa settimana la vita familiare, impegnativa sarà Luna ultimo quarto in Gemelli. Anche in amore, dovrete salutare le follie estive.

Pesci

Il mese della Vergine è sempre importante per le relazioni di ogni tipo, ma certo non è mai un periodo ideale, però non bisogna esagerare con il malcontento e con le pretese. Quest'anno per esempio, avete un ottimo Giove che può sempre lanciare segnali di fortuna, capirete anche di essere sempre innamorati della stessa persona, per questo litigate. Quando un legame si spezza, è normale cercare nella nuova persona qualcosa che ci ricorda un amore passato. Ma è passato.