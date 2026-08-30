Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 30 agosto 2026: tutti i segni

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Branko 30 agosto 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 30 agosto 2026.

Ariete

Una cicogna bianca si prepara a volare nel cielo delle giovani coppie. Così annuncia questa bella Luna che chiude agosto nel vostro segno, in splendido aspetto con Giove in Leone - uno dei transiti più belli per le nascite future. Ma anche il contrasto tra Saturno e Marte, spesso porta gravidanze non programmate ma sempre fonte di gioia immensa. Vivete le emozioni e lezioni con trasporto totale, evitate discussioni materiali in famiglia, rilassatevi con il corpo e lo spirito.

Toro

Luna positiva allontana le tensioni nel rapporto di coppia e in famiglia, potete affrontare questioni e chiarimenti tante volte rimandati. Godetevi in pace la vostra bella casa, migliorate l’estetica (pelle). Domani prenderete in mano la situazione professionale e pratica, in settimana potrete creare un capolavoro aiutati dal perfetto aspetto Sole-Mercurio, per di più nel campo della fortuna. Sfera affettiva positiva, soprattutto se coinvolti in un amore nato di recente.

Gemelli

È passata la negativa Luna, oggi anzi a vostro favore in Ariete, settore degli incontri di amicizia e anche positivo per i viaggi, visto che Mercurio non è ancora positivo. Condizionati da un passato che non passa, soprattutto da qualche precipitosa decisione nel campo affaristico e nelle collaborazioni. Ci penserete domani, oggi bisogna ritrovare la quiete in casa e in amore. D'ora in poi mettete le pratiche in mani sicure. L'amore è molto presente, la domenica si conclude con passione.

Cancro

Marte ottimo nel segno, Venere contraria in Bilancia, sentimenti contrastanti: voglia di amare, voglia di fuggire. Non dovete dare troppa importanza alle sensazioni che fa nascere Luna negativa in Ariete, potrà però indicare una nuova strada nel lavoro. Oggi è importante seguire la famiglia e la salute. Il ritorno dalle vacanze risulta faticoso, rilassatevi ancora perché la prossima settimana dovrete confrontarvi con situazioni nuove nel privato e nel lavoro. Siete amati nonostante.

Leone

In vacanza non vi siete mai liberati dai pensieri professionali e, forse, dall'apprensione per una persona cara. Il cielo non ha quella perfezione che pretendete da voi stessi e dagli altri, ma le indicazioni delle stelle sono molto precise e parlano di nuove importanti affermazioni. Due giorni con Luna in Ariete in aspetto fortunato con il vostro Giove sostiene che avete le vostre ricchezze e prevede altri aumenti. Ideale per un incontro d'amore e per un tête-à-tête romantico con il coniuge.

Vergine

Auguri di buon compleanno, sono mandati dalla Luna nel focoso Ariete, quindi la passione è assicurata questa domenica. Grazie alle esperienze del passato avete imparato nuove tecniche in amore - non chiedete apertamente, ora vi lasciate desiderare. Cosa siete, nella vita di chi chiamate, l'acqua o la sete? Noi diciamo di essere soprattutto più fuoco e di vivere fino in fondo questo agosto, che sarà scritto a lettere d'oro nell'albo della vostra vita. Entrate finanziarie extra.

Bilancia

Sognare fa bene allo spirito, ma in amore non vi dovete fermare al sogno - Venere assicura che potete vivere una bellissima realtà, nonostante questa Luna passata in Ariete. A parte la stanchezza fisica che è in grado di provocare perché congiunta a Saturno, il suo effetto sulle vostre relazioni potrebbe essere poco simpatico. Porta a reagire di più alle delusioni, che a trovare consolazione nei successi, potreste essere di cattivo umore senza ragione. Rilassatevi, svagatevi.

Scorpione

Luna in Ariete annuncia nuovi lavori, infatti agosto si conclude con carte, lettere, documenti, contratti. Fate bene a sfruttare il gentile influsso di Mercurio e Saturno, entrambi associati a importanti imprese, un incontro professionale e di affari avrà sviluppi interessanti, soprattutto se pensate di prendere decisioni radicali nelle collaborazioni. Molto incisivi gli influssi sull'amore, non perdete nessuna occasione per essere felici. Giove chiede sempre presenza in famiglia.

Sagittario

Completamente ribaltata la situazione astrale, rispetto agli ultimi tre giorni, naturalmente a vostro favore grazie soprattutto al passaggio della Luna in Ariete, assolutamente fortunata. Però siamo nella stagione della Vergine, tenete presente che vi aspettano anche Lune, non positive, ma intanto concludete agosto e iniziate settembre con soddisfazione ed emozione. La dolcezza di Venere risveglia nel vostro cuore sentimenti profondi, propizia incontri fortunati.

Capricorno

I rapporti affettivi sono disturbati dalla Luna che si avvicina a Saturno in Ariete, transito che mette in guardia anche la salute. Nervose le persone vicine ma anche voi siete immersi in considerazioni personali e non date molto spazio agli altri. Giove, la voce della fortuna, è con voi e si farà sentire. L'esito finale delle vostre imprese sarà più che soddisfacente, con questo pensiero ottimista dovete affrontare il finale del mese di agosto che non si presenta facile.

Acquario

Vita tra le stelle. È la vostra vita, visto che siete figli di Urano e figli del futuro, ma adesso vi conviene scendere sulla terra ed occuparvi di problemi quotidiani. Sono problemi che si possono risolvere, siete in grado di migliorare anche economicamente. Positiva voglia di novità. Conoscerete nuove persone e anche un impegno mondano può diventare importante per la carriera, proposte e incontri seducenti. Previsto un tumulto emotivo, un amore bussa alle porte.

Pesci

C'è stato di tutto nel vostro cielo astrale di agosto, incluse due eclissi, quella totale del Sole e quella parziale della vostra Luna piena, che vi guarda anche oggi dall’Ariete, vostro segno di buon augurio per quanto riguarda i beni materiali, lavoro, affari di tutti i generi. Un progetto è buono, ma dovrete lavorare accanitamente per vincere l'ostilità di Mercurio diretta alle collaborazioni. E cosa dicono gli altri pianeti, tutti positivi? Che siete e che sarete amati. Ascoltate lo Scorpione, è sincero.