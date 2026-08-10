Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 10 agosto: tutti i segni

Branko 10 agosto 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 10 agosto 2026

Ariete

Andiamo a mietere il grano. Se il raccolto non vi sembra abbondante dipende dalla semina dei mesi passati, ma adesso siete in grado di recuperare, come dice anche il proverbio: piantala sul tosto, ma piantala in agosto. Siete in grado di trovare nuove opportunità di guadagno grazie alla protezione del Sole (azione), Mercurio (soldi), Giove (fortuna). Meno incisivi i transiti amorosi, Luna impegnativa per la vita familiare, cercate di essere sempre presenti nella vita del coniuge.

Toro

Prima di concedervi il relax di Ferragosto, oggi siete in grado di guadagnare, definite i dettagli della vostra attività, guardatevi intorno se è possibile fare buoni acquisti. Luna e i pianeti dell’amore, Venere e Marte creano un interludio romantico-passionale per gli sposati. Se invece cercate un amore, ricordatevi che oggi è la festa di San Lorenzo, notte delle stelle cadenti. Formulando un desiderio nel momento in cui si vede cadere una stella, tale desiderio si avvera.

Gemelli

Mercurio, guida luminosa del segno, è attivo anche nella settimana di Ferragosto. Potete impostare un nuovo affare, e comprare con profitto. Sarete ascoltati anche da persone alto locate se vi serve un aiuto per aprire qualche porta. Dopo aver discusso di soldi, rinfrescate la bellezza, dedicatevi agli affetti familiari e amicizie care, siate gentili con le persone che incontrate, presentate un dono quando andate in visita. Marte se ne va, il cuore sarà più leggero e generoso.

Cancro

Insofferenti della solita routine, voglia crescente di fare qualcosa di diverso. Questo è il momento giusto per rompere con abitudini che infastidiscono prima di tutto voi stessi, la forza di iniziare vi arriverà oggi dalla generosa Luna nel segno e domani dall'arrivo di Marte. Aspettatevi anche battaglie ambientali, però ne vale la pena di lottare e arrivare fino in fondo. Notte di San Lorenzo, guardate il cielo e vedrete sicuramente cadere una stella d'amore per voi.

Leone

Le eventuali delusioni del passato si chiudono questa settimana, definitivamente. Questo significa che siete all'inizio di un nuovo periodo, ancora più felice anche per il matrimonio. La stagione del compleanno arriva il culmine con la Luna nuova il 12, ma anche l'odierno giorno è illuminato dalla luce fortunata di Mercurio e Giove. Sfidate con moderazione la buona sorte, con il vostro fascino potete conquistare le persone che volete, nella notte di San Lorenzo, guardate il cielo, cadrà una stella.

Vergine

Non c'è nulla di così critico da giustificare un conflitto con le persone vicine. L'importante è mantenere pace e armonia, che sono qualche volta mancate nell'ultimo periodo, ma domani Marte, il primo responsabile, cambia atteggiamento nei vostri confronti: in Cancro diventa un dolce amante. Se siete soli, profittate delle stelle cadenti di San Lorenzo, magari qualcuna cadrà sul prato del vostro desiderio. Ottimismo, un concorrente è in crisi, perde colpi!

Bilancia

Qualche noia nella salute, Luna è in Cancro, ma basta un po' di disciplina e vivrete un giorno di dolcezza. Dovete sfruttare la bontà di Marte ancora un giorno in Gemelli, poi avrà inizio il contrasto con Saturno e Nettuno. Potrebbe presentarsi l'occasione di dare un colpo a un certo passato che non vi dice più nulla, questo è il vostro Ferragosto giusto, Giove è qui! Per quanto riguarda le stelle cadenti di San Lorenzo, avete voi nel segno la più luminosa - Venere!

Scorpione

Fate entrare l'estate nel vostro cuore, nella vostra vita. Basta la salute, diceva Petrolini, e si può girare tutto il mondo! E vi accompagnate da soli, visto che certe persone si sono eclissate prima della grande eclissi del Sole del prossimo mercoledì, che si vedrà anche in Italia dopo trent'anni. Anche se la vostra sensazione fosse diversa, le stelle dicono che questa può diventare l'estate della vostra vita. Splendida Luna nella notte di San Lorenzo, fusse che fusse…amore!

Sagittario

Mai lasciare da parte la vostra prima qualità: l’ottimismo. Lavoro intenso, buona protezione per le finanze, ma è necessario agire con calma e con grande senso di concretezza. Ottime conferme per la vostra carriera. Marte torna positivo in Cancro, risveglia la voglia di comando (non in casa, però) e di privilegiare attività sportive. Nettuno esalta il nuoto, per quanto riguarda le medaglie d’oro già sono state prese da Chiara Pellacani. Prima dei soldi, ritrovate il poeta che è in voi, Nettuno è così romantico in questa notte di stelle cadenti.

Capricorno

Con un cielo così, tutto è possibile - niente è possibile. Bisogna vedere se avete tutti questa voglia di fare, creare, demolire, costruire, gareggiare, sfidare, rischiare fino alla… Fortuna! Voi soltanto potete sapere cosa potrebbe finire, noi crediamo che siete vicini alla fine di una lunga attesa, mantenete vivo l'ottimismo. Tra due giorni assisteremo a due fenomeni che toccano il mondo, Luna nuova - eclissi del Sole, scosse. Vincerete con la vostra prima qualità: concretezza.

Acquario

Prima che si presenti un nuovo incendio nelle collaborazioni, un fastidioso contrattempo nei rapporti stretti di tipo affettivo, annunciato dall’immediata Luna nuova in Leone. Avete la possibilità oggi, Luna in Cancro, di gettare acqua sulle situazioni divenute bollenti. Una nuova forza arriva domani con l'ingresso di Marte in quel segno d'acqua e farà sgorgare acqua benefica. Certe tradizioni sono sempre valide, perché non credere alla fortuna delle stelle di San Lorenzo?

Pesci

Una pagina lavorativa si chiude con la Luna in Leone, una nuova si apre. Settimana di importanti avvenimenti astrali per tutti, alcuni dipendono dal destino - altri devono essere provocati dalla vostra volontà. Questa crescerà fino a diventare imbattibile, domani con Marte finalmente in Cancro, che annuncia un Ferragosto passionale. Non c'è bisogno di essere così ansiosi, agitati. Anche la donna Pesci, tanto bella quanto lamentosa, non avrà nulla da obiettare: le stelle di San Lorenzo portano fortuna.