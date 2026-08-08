Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 8 agosto: tutti i segni

Foto: Branko

08 agosto 2026 a

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Ariete

Attenti ai colpi di testa. I pianeti che incidono sul lavoro e le collaborazioni, compreso il matrimonio, sono una grande forza creativa, ma richiedono decisioni molto ragionate. Anche in amore non mangiatevi il fegato per niente. Il ragionamento e l'organizzazione, uniti alla volontà, permettono di realizzare buoni affari. Luna in Gemelli porta un soffio di gioventù, Marte è al massimo della passionalità. L'erotismo è come una palestra, rinforza i muscoli e risveglia un grande appetito.

Toro

In pieno possesso delle vostre facoltà, in grado di programmare con efficienza, siete guardati anche con l'invidia per la sicurezza che dimostrate nel lavoro. Se è rimasto qualcosa che non siete riusciti a concludere approfittate di Mercurio ancora positivo per i guadagni, domani passa in aspetto impegnativo per la famiglia. La settimana di Ferragosto cambierà il quadro astrale, ma se avete archiviato un amore, una nuova presenza sarà presto al vostro fianco.

Gemelli

Di bene in meglio. Anche questo sabato, giorno dedicato a Saturno - quindi al raccolto e al guadagno - è un giorno grande per la vita professionale. Attenti solo a non disperdere le tante forze cosmiche positive con discussioni lunghe e inutili. Cresce agitazione nel vostro corpo, è un segnale che lancia Marte per dirvi che se ne andrà martedì, nel frattempo però avrete Mercurio sempre più fortunato. Luna ideale per un confronto con il coniuge e con voi stessi. Interrogatevi.

Cancro

Troppo invasiva questa Venere quadrata a Mercurio, ma già domani cambia il quadro astrale, nasce una nuova geometria che mette il vostro segno al centro dell'attenzione generale. Mercurio passa nel vicino Leone, Marte però è già davanti alle porte e martedì darà una vitale scossa al vostro modo di essere. Ferragosto annuncia incontri e manifestazioni di affetto nei vostri confronti quasi commoventi, Luna nuova apre nuove prospettive anche nel campo pratico.

Leone

Siete davanti a cambiamenti astrali certamente positivi, ma così potenti che un po’ potrebbero anche disorientarvi. Consigliamo di dedicare questo sabato, che è comunque molto appagante sotto il profilo sentimentale passionale, al sereno riposo. Respirare aria di mare vi farà bene, divertimento assicurato a Cesenatico, feste in onore di Garibaldi. Chiudete con persone che hanno portato nella vostra vita solo lustrini, l’oro dovete cercare e ritornare imperatori dello zodiaco.

Vergine

Sabato ancora sotto il controllo della Luna e Marte, ma potete essere ottimisti è l'ultimo weekend con un simile disturbo, martedì vi riporterà Marte positivo in Cancro, settore dei grandi incontri e questa volta soprattutto passionali. Mai dire mai all'amore, sotto le stelle di Ferragosto tutto può succedere. Possiamo dire che il meglio della vostra estate inizia adesso, troverete il modo di rilassarvi, grazie agli amici che vi aiutano ad allontanare una nuvola che si avvicina al cielo coniugale.

Bilancia

Belli da vicino, fatevi guardare e ammirare, sotto i raggi di Venere, che danno ai vostri occhi un riflesso ramato. Approfittate della Luna ancora in Gemelli per qualche nuovo tocco estetico, curate soprattutto i capelli, Saturno li indebolisce e sfibra. Mercurio apre domani semaforo verde per i vostri viaggi, non solo verso i luoghi di villeggiatura. (Dolomiti, Cortina), ma anche per il lavoro. Non fatevi condizionare dal tempo, preparatevi piuttosto per una nuova guerra nell'ambiente professionale.

Scorpione

Un fatto nuovo è positivo, una proposta, un contatto fuori dal giro abituale, una occasione di guadagno. Il vostro Ferragosto inizia già domani con Luna in Cancro seguita da Marte, che darà una impennata meravigliosa e spinge verso l’avventura. Sì alle tentazioni, ma attenti agli incontri sotto Luna nuova in Leone, mercoledì, potrebbero rivelarsi una vera trappola. Possibili annuvolamenti con rovesci e temporali nella vita domestica e, come conseguenza, nel matrimonio.

Sagittario

Luna ancora nel campo della famiglia e matrimonio, mette l'accento anche sulle persone lontane, pure sotto il profilo professionale e per gli affari. In questo settore abbiamo segnali estremamente incoraggianti e positivi sin da domani quando Mercurio passa in Leone, Marte sarà martedì in Cancro - fine di un incubo iniziato a giugno. Comprensibile il vostro desiderio di sentire e dire in ripetizione "ti amo", ma non è un sogno, diventa realtà a Ferragosto.

Capricorno

L'amore ideale non esiste, dice qualcuno che non vi conosce, voi siete sempre alla ricerca di qualcosa di superiore, di perfetto. Succede talvolta di seguire e insistere con un'illusione, com'è questa Venere in Bilancia, però anche l'attesa di una passione sotto gli olmi può essere piacevole e regala forza. Saturno richiede nuove forze e tanta pazienza nella vita domestica. Per non arrivare esauriti a Ferragosto, riposate in posti tranquilli e distensivi.

Acquario

Meglio arrivare a un compromesso, dove ci sono diversità di vedute, nel lavoro ma anche nei rapporti privati. Non conviene iniziare nuove cause legali, la settimana di Ferragosto sarà per voi abbastanza caotica a causa di fenomeni in Leone, eclissi del Sole e Luna nuova insieme. È necessario allontanare per un po' pensieri di lavoro e rimandare la corsa ai nuovi successi, molto più importante la vita affettiva. Vi salva in amore Venere sexy, Plutone erotico.

Pesci

Mercurio vi protegge da fine giugno, nel lavoro siete sempre stati attivi e domani lo sarete ancora di più perché il pianeta andrà in Leone, che per voi è come un ufficio di collocamento, ma soprattutto da martedì in poi quando Marte sarà in Cancro, il vostro posto della fortuna e dell’amore, dei figli e delle amicizie più care e presenti nella vostra vita anche nel momento di difficoltà. Conoscenze importanti, incontri furtivi – toccata e fuga, per intenderci.