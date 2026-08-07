Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 7 agosto: tutti i segni

Foto: Branko

07 agosto 2026 a

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Ariete

Inizia l'opposizione di Venere al vostro Saturno, transito che coinvolge in primo luogo le relazioni d'amore e naturalmente il matrimonio, ma può avere anche un ruolo importante nella situazione economica. Non dovete temere di perdere, ma di fronte a qualche difficoltà dovete riesaminare il vostro atteggiamento nei confronti di beni materiali. Discussioni in famiglia e nel matrimonio. La passione è assicurata da Marte, ma non idealizzate le persone appena conosciute.

Toro

L'aspetto meno romantico di Venere in Bilancia, segno che simboleggia il mondo del lavoro e della salute, è l'eccessiva importanza che date alle questioni pratiche. Ma secondo il nostro punto di vista non è un fatto negativo voler affrontare il mondo nella sua realtà, chiudendo gli occhi alla fantasia. In voi è così radicato il senso pratico che non sarete mai condizionati da quello che fanno gli altri. È proprio Venere che pensa ai vostri soldi, voi dovete amare. Starete meglio con voi stessi.

Gemelli

Siamo veramente lieti di potervi annunciare che siete al centro di una situazione astrale priva di ombre, a meno che non ci siano debiti da sistemare del passato. Oggi e domani, nel segno una Luna in grado di battere ogni precedente record, forma solo aspetti positivi con tutti gli altri corpi celesti. Al primo posto, mettiamo Venere, non solo dea dell'amore, ma anche della fortuna, rafforzata da Giove. Marte nutre di energie eccezionali, Urano mette in luce il vostro talento creativo. Inventori.

Cancro

Un piccolo grande successo. Non si tratta solo di un miglioramento economico ma di una soddisfazione che va ben oltre. Mercurio resta nel segno fino a domenica, ma anche dopo in Leone sarà efficace per il patrimonio finanziario o immobiliare, cercate quindi di essere attivi sempre, presenti. Evitate però le tendenze spenderecce che Venere nella nuova posizione in Bilancia spinge al lusso. Non avete bisogno, voi conquistate con lo sguardo, con le vostre mani.

Leone

Vi siete ripresi dallo stress della Luna in Toro? Riservatevi qualche ora di relax, ma poi vivete questo fine settimana con tutto lo slancio possibile perché le stelle organizzano una festa di compleanno da ricordare. Luna e Marte in Gemelli, Venere in Bilancia e Giove nel segno, brindano alla vostra festa. Sarete commossi da una prova di affetto, amicizia, stima. Preziose per le collaborazioni e affari le nuove persone che conoscerete questo mese. Senza difesa davanti ai corteggiatori.

Vergine

Luna diventa pesante in Gemelli, sarà necessario relax anche per Marte e Urano nello stesso segno, aspetti certamente non adatti per incontri professionali soprattutto in certi ambienti dove avete già sperimentato scarso interesse per le vostre proposte. Diciamo che avete bisogno di vacanza. Suscitate molta simpatia negli ambienti mondani, successo nella vita sociale e certamente la conquista più importante di questo mese. Mercurio buono, ma prudenza nelle spese.

Bilancia

Brava Bilancia! Avete avuto una reazione giusta e tempestiva nel lavoro in affari, tant'è vero che consigliamo nelle prossime 24 ore altre iniziative, transazioni, compravendite. Questo in previsione di Mercurio, pianeta del commercio, che conclude l'antipatico influsso durato molte settimane, e passa domenica in Leone. Nascerà così un fortunato terzetto: Venere, Giove, Mercurio. Attenti, il vostro successo darà fastidio. Il campo amoroso è soggetto a esplosioni di passione. Incontri.

Scorpione

Questo è il misterioso linguaggio delle stelle: i pianeti che mandano influssi stancanti verso la vita personale familiare, sono invece disposti in modo da favorire la professione e gli affari. Non vogliamo cambiare i vostri progetti di vacanza, ma vi invitiamo a non disperdere questi ultimi influssi di Mercurio in Cancro, ancora più efficace è la Luna congiunta a Marte, combinazione vincente per imprese ambiziose, anche quelle considerate impossibili in amore.

Sagittario

Selezionate le amicizie, posti, luoghi di incontro. Fino a domenica possibilità di alta marea nel matrimonio. Luna è passata in Gemelli e provoca agitazione in famiglia e non vi permette di essere efficaci come sempre nel lavoro e in amore. Siete sicuri che la caduta non sia dovuta al cibo o ai posti che frequentate, non adatti al vostro corpo attualmente sotto attacco, visto che Marte è sempre negativo, da ricordare però che ogni novità portata da Giove va accettata.

Capricorno

Mercurio è arrivato quasi alla fine della lunga opposizione, in Cancro è entrato il 1 giugno, potete ben capire quante ne ha passate il vostro sistema nervoso. Oggi però le questioni di affari e di lavoro sono protette dalla Luna in Gemelli, fortissima accanto a Marte proprio per attaccare o per rispondere agli attacchi. Esodi da vacanzieri? Voi non siete tipi da lunga fila sulle autostrade, nemmeno nella folle alle stazioni, in quanto ad essere degli snob superate Lord Brummell. Lasciatevi amare.

Acquario

Qualcosa succede nel cuore, forse del tutto inatteso. Non può essere diversamente con Venere appena entrata in sintonia con Marte e oggi anche con la Luna in Gemelli. È un segno fratello che conserva i vostri segreti, le speranze, i sogni, il desiderio di amore e di una famiglia. Emozioni fortissime nel rapporto genitori e figli. Nuovi amori un po' pazzi se portati da Urano, ma non fate subito troppi progetti, lasciate decidere a Giove. Il pianeta invita alla cautela nella salute.

Pesci

Un cambiamento di lavoro, occupazione, o una nuova posizione nell'ambiente professionale è solo una questione di tempo, insistete pure con le vostre domande e offerte. Anche le ambizioni di svolgere un'attività in proprio sono ben sostenute dal grande Giove, ma oggi dovete guardare la famiglia e pensare anche alla salute, al vostro benessere. Luna in Gemelli diventa distratta e impunita quando si congiunge a Marte negativo.