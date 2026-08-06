Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 6 agosto: tutti i segni

Foto: Branko

06 agosto 2026 a

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Ariete

Realizzazioni, grazie al calmante influsso della Luna in transito nel settore del patrimonio, che non esclude anche guadagni durante un viaggio. È sicuro un piccolo affare, ma che darà belle soddisfazioni. La fase lunare produce un po' di inquietudine, ma stimola anche una gran voglia di verità. Cercate, chiedete, pretendete, e lo troverete. Verità nel rapporto di coppia e nel matrimonio, lo chiede Venere che passa in Bilancia opposta a Saturno, la gelosia è incontrollabile.

Toro

Avete trascorso una notte agitata? Alle ore 2:00 si è verificato ultimo quarto di Luna nel vostro segno. Se ricordate i sogni fatti mentre cambiava la fase, sono messaggi veritieri e vale la pena di dare a loro un significato. Certamente l'argomento in primo piano interessa la casa, i figli, proprietà e terreni. Troverete anche l'occasione e il coraggio di risolvere problemi che attendono soluzioni da troppo tempo. In questo vi aiuta Venere, da oggi ottimista e leggera in Bilancia.

Gemelli

Le fasi lunari sono importantissime per la stesura di previsioni che riguardano la situazione familiare e la casa (abitazione, proprietà). Nel vostro caso, si tratta di previsioni ottime, anche se l'inizio del giorno è parecchio caotico, tutti parlano e nessuno ascolta. Da qui nasce il vostro stress che però si attenua o sparisce del tutto in serata quando avviene il passaggio di Venere in Bilancia, stella dell’amore, il regalo più bello che avrebbero potuto farvi le stelle d’estate.

Cancro

Così sono le stelle, non seguono il nostro calendario, anche in piena vacanza voi avete Mercurio laborioso e danaroso, oggi sostenuto da una pratica e intuitiva Luna ultimo quarto in Toro. Forse non avete fatto un programma per gli affari, ma quando la fortuna vuole ci mette sulla nostra strada qualcuno che ci apre la mente e fa scattare buone idee. Succederà anche se siete lontano dall'ambiente solito, però la nuova Venere in Bilancia metterà l'accento sulla famiglia.

Leone

Luna contro il vostro Sole, nasce ultimo quarto in Toro. Una guerra che non può vincere, ma intanto provocherà momenti di tensione in famiglia, con i figli, nel matrimonio e altri rapporti stretti, comprese le collaborazioni e le associazioni. Bisogna prestare attenzione a questi settori, perché saranno attuali da oggi al 12 agosto, giorni in cui sarà padrona la Luna. L'amore c’è, anzi è sempre più forte e coinvolgente, questa sera Venere in Bilancia è guardata con desiderio da Giove e Marte.

Vergine

Quando volete, sapete complicarvi la vita da soli. Dov'è finita la vostra famosa razionalità? Questo affettuoso appunto viene da Mercurio, Luna ultimo quarto che si forma in un segno che ha un totale controllo delle situazioni lontane, professionali e sentimentali. Venere saluta caramente, passa in Bilancia e porterà fortuna in affari. Esponete con sicurezza i vostri punti di vista, non potete in alcun modo perdere. Studiate nuovi piani di attacco e di difesa.

Bilancia

Giorni felici. Venere, dea dell'amore e vostra musa ispiratrice, arriva nel segno al tramonto, insieme all'influsso della positiva Luna ultimo quarto in Toro, che sarà già domani mattina in Gemelli. Sono un po' in disparte gli influssi "pratici", ma riprende alla grande l'influenza delle stelle sulla vita sentimentale. Questo è il momento dell'amore, amore che si rinnova, amore che arriva. Soli? Ancora per poco, Giove vi mette in contatto con persone disponibili, anche per affari.

Scorpione

Sole e Luna in aspetto dissonante possono creare instabilità nel legame tra coniugi e vari amanti, ultimo quarto tante volte spinge alla infedeltà. Da qualche parte c'è sicuramente l'amore, ma oggi è un po' nascosto nel vostro cielo, per le nuove conquiste è meglio attendere l'altra e ultima fase

lunare sotto il segno del Leone, che sarà il primo quarto in Scorpione, il 20 agosto. Risulta stimolante l'attività, che va fatta però con risparmio di energie. Dovrete staccare qualche assegno di più.

Sagittario

Luna cambia fase in un punto importante del vostro oroscopo, quello del lavoro e della salute. Una possibilità che viene meno sarà presto rimpiazzata da un'altra è ben più prestigiosa occasione. Dopo il tramonto, come sua abitudine, Venere vola nella ariosa Bilancia, anticipa una piccola caduta delle stelle prima della notte di San Lorenzo. L'amore deve ancora liberarsi della pressione di Marte, ma diciamo che le montagne del malcontento sono già lontane. Sogni nuovi.

Capricorno

Abbandonatevi all'amore senza riserve, approfittando di Venere ultimo giorno in Vergine, ma anche misteriosa per voi questa Luna che durante la notte è diventata ultimo quarto nel segno del vostro amore, Toro. Risolti i problemi pratici della vita in casa, occupatevi di un sentimento che scricchiola. Nella coppia c'è sempre uno che ama di più, o crede di amare di più. Ma non ha senso mettere i sentimenti sul bilancino del farmacista, meglio pesare i soldi, che ci sono.

Acquario

Con questo ultimo quarto in Toro, ci saranno altre due fasi lunari prima che finisca il mese del Leone: Luna nuova e primo quarto in Scorpione. Entrambi i fenomeni mettono l'accento sulla vita professionale, specie nel rapporto di collaborazione e atteggiamenti che trovate nel vostro ambiente, ma oggi e tutto il weekend indirizzate le vostre antenne sulla vita affettiva. Casa e figli, ma se aspettate novità in amore, Venere in Bilancia arriva al momento giusto, porta felicità.

Pesci

Un giorno positivo, specie in serata quando ritorna amica Venere dalla Bilancia, ma ricordate che Marte è ancora in Gemelli, provoca le donne del segno. Sono instabili nelle manifestazioni di amore, anche vendicative. L'uomo invece sembra felice nel ruolo di preda conquistata. Relazioni sociali e amicizie sono vivaci e bellissime, non mancano possibilità di incontri professionali anche in villeggiatura, Mercurio ottimo può dare sollievo alle finanze.