Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 5 agosto: tutti i segni

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05 agosto 2026 a

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BRANKO Oroscopo mercoledì 5 agosto 2026

Ariete

Amore infinito dell’uomo Ariete per la donna del cuore, mentre le donne del segno sono esaltate da Marte molto passionale. Il trasporto in amore avrà il suo culmine nel weekend, quando la Luna in Gemelli, questa di oggi e domani è troppo importante per le questioni pratiche e in particolare per le proprietà. Assistiamo infatti alla Luna ultimo quarto in Toro, scarsamente illuminata per l'amore ma con la luce giusta per cercare affari. Una lanterna che illumina chi cerca.

Toro

È arrivata la vostra Luna di luglio che la prossima notte cambia fase e diventa ultimo quarto, porta l'occasione giusta per il lavoro e gli affari finanziari, settori in grande progresso. Noi del resto non abbiamo mai espresso incertezze in quel campo, sapendo che il Toro dà il meglio quando le provocazioni diventano esagerate. Però i progetti di cui non siete ancora sicuri, meglio che restino nel cassetto segreto Venere ancora nel campo della fortuna, in amore tutto può succedere.

Gemelli

Luna davanti alle porte del segno in cambiamento di fase, un po' melanconica visto che diventerà ultimo quarto, quindi il momento non ci sembra adatto per un tipo di lavoro che richieda mente chiara, spassionata. Voi stessi non ve la sentite di affrontare gli altri, tantomeno gli scocciatori che si trovano sempre nelle vostre vicinanze. Possibile un mancato rientro di liquidi, e questo sarebbe un dispetto di Venere in Vergine, non nei vostri confronti, ma verso Marte che la stuzzica da settimane.

Cancro

Molti atteggiamenti cambiano non appena la Luna entra in Toro, segno concreto e solido che influenza positivamente i vostri affari. Il nascente ultimo quarto forma un aspetto con il vostro Mercurio e anche Venere, la stella della fortuna, che prima di assumere aspetto critico in Bilancia

(domani sera) vi offre una grande possibilità di riscossa. Una nuova impostazione nel lavoro, una scelta indovinata di studio per i giovani. Agitato l'amore, siete davanti a nuovi eventi.

Leone

Ultimo quarto in Toro interessa tutti i segni, soprattutto dal punto di vista economico: profitti, guadagni, perdite. Per voi rappresenta il passaggio in una situazione professionale, il vostro atteggiamento nei confronti dell'ambiente e delle persone che ne fanno parte, da una fase vecchia e una nuova. I genitori devono moderare l’apprensione, gli innamorati inseguire una sola luce - quella che porta alla felicità. Questa è già vicino a voi, vi insegue con Venere, domani sera.

Vergine

Per dirla con Petronio: “E davvero il figlio della fortuna, nelle sue mani il piombo diventa oro." Pronti per vincere in affari? Quello che iniziate sotto l'influsso dell'ultimo quarto di Luna, in Toro, è destinato a portarvi successo, anche se ci vorrà del tempo per maturare i progetti di affari. Curioso constatare come le stelle prediligono le iniziative che fate lontano dal luogo dove vivete, questa notizia certamente farà piacere ai giovani. Venere vi saluta in mezzo a una tempesta passionale.

Bilancia

Ultimo quarto in Toro si forma nel segno che sostiene le iniziative di cambiamento, rinnovamento, qualche volta una vera rinascita. Un taglio in qualche rapporto, qualche situazione, sarà meno traumatico, anzi una vera liberazione. Quando avete la vostra Venere nel cielo, voi riuscite a recuperare tutto. E questo "miracolo" succederà domani quando la vostra prima stella ritorna nel segno ed inizia subito la società con Giove e, soprattutto, con Marte. I due amanti si incontrano finalmente dopo aver attraversato un deserto di indifferenza reciproca. Vieni, fortuna!

Scorpione

Questo mercoledì potrebbe essere il giorno più critico di agosto, perché non è mai facile affrontare tranquillamente Luna ultimo quarto in Toro, nel settore che vi dà parecchie situazioni antipatiche, quello delle collaborazioni e dei rapporti stretti in generale. Se ci sarà bisogno di un vostro aiuto morale materiale, non mancherete di dare il vostro appoggio, ma noi consigliamo di pensare più a sé stessi. Luna risveglia i ricordi, “C'eravamo tanto amati” (Ettore Scola).

Sagittario

Al risveglio, la vostra mente riceve uno stimolo della Luna ultimo quarto per due giorni in Toro, segno del vostro lavoro e ancora di più delle finanze. Non solo i soldi che arrivano, ma anche i soldi che se ne vanno, però oggi per una causa molto bella: amore. Finalmente Venere nell’amata Bilancia sarà in aspetto con Giove, presto anche con Marte che tornerà amico il 12. Che incredibile coincidenza per voi, proprio durante l'eclissi del Sole e nuova Luna!

Capricorno

Forse una leggera caduta di tono, irrequietezza emotiva che disturba i rapporti con gli altri, ma ultimo quarto di Luna nasce in Toro, la vostra buona terra, il vostro approdo felice nel lavoro, affari, amore. Una più intensa partecipazione anche nel rapporto genitori e figli, anche se sposati e genitori a loro volta. Se avete invece un figlio adulto che non pensa al matrimonio, magari questa Luna e più ancora Venere, che sa convincere i maschi, faranno miracoli a Ferragosto.

Acquario

Delle quattro fasi lunari nel mese del Leone, la più difficile e pesante risulta ultimo quarto in Toro, che dovete cercare di vivere senza reazioni nervose e spesso anche depressive. Distrazioni pericolose, non tanto nelle vicende amorose dove siete anche troppo presenti, figuratevi quante ne combinerete con Venere in Bilancia domani sera… Nelle questioni scritte e nei rapporti con i parenti stretti, sarà il solito déjà-vu. Nuove storie, bolle di sapone.

Pesci

Generosa la protezione dei corpi in Leone, segno che presiede al vostro lavoro e alla salute, cercate oggi e domani di realizzare il guadagno che annunciano Mercurio e Luna in Toro, che è un po' la vostra cassaforte. Ultimo quarto è una fase preziosa per sistemare la casa, prendere contatti con persone che vivono lontano. (Luna parla di una figlia o comunque di una figura femminile). Saranno loro a mandare un messaggio d'amore e di gratitudine. Fisico stanco.