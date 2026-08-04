Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 4 agosto: tutti i segni

Foto: Branko

04 agosto 2026 a

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Ariete

Non fissatevi su un unico concetto, allargate idee e interessi in direzioni diverse, fate tesoro di ciò che apprendete ascoltando gli altri. Avete stelle bellissime che vi permettono di migliorare qualsiasi rapporto, ma siete anche portati a complicarvi la vita per cose da poco. Purtroppo può essere difficile comunicare con gli altri quando Mercurio è negativo, ma Giove è giusto per puntare su traguardi ambiziosi. Anche in amore arriverete dove volete. Donne in primo piano.

Toro

Anche se i rapporti familiari possono essere disturbati da qualche incomprensione, il vostro buon umore è la chiave magica che impedisce le polemiche. I vostri occhi sono accattivanti e non sarà possibile sfuggire al vostro fascino, l'amore è ben saldo nelle vostre mani laboriose. Questa Venere simboleggia la rivincita della donna Toro, ma è già vicina alla Bilancia dove diventa equilibrata e produttiva, soprattutto nel campo del lavoro. Sì, a progetti per la casa, nuove attività.

Gemelli

L'amore è come il salto con l'asta: anche quando non si raggiunge il record, si cade sempre sul morbido. Se non siete ancora riusciti a convincere qualcuno ad amarvi, cosa aspettate a prendere la rincorsa? Secondo giorno con Luna in Ariete, ambiziosa e coraggiosa per iniziare nuove scalate nel campo pratico e per osare nuovi corteggiamenti. Volgete già oggi il pensiero a Venere che sarà tra due giorni magnifica in Bilancia, fortunata anche per i vostri figli e affari.

Cancro

Domani non sarà solo un altro giorno, ma soprattutto ci sarà un’altra Luna, decisamente amica in Toro, perfetta per iniziative professionali e decisioni in affari. Favorito il settore dei guadagni, una nuova intesa è solo questione di tempo. Oggi si sente la forza di Saturno contro, mentre Nettuno vi porta fuori dalla realtà, non mettetevi in testa di salvare qualcuno che è più navigato è più furbo di voi. Non basta essere tanto passionali in amore, bisogna anche divertire.

Leone

Giove rende stravaganti e vanitosi, ma anche generosi, sempre disponibili ad aiutare la famiglia, amici, persone che incontrate per la prima volta. Sono le differenze che vi attirano verso certe persone, segnale che siete già pronti per l'avventura. Venere vi manda il bacio della fortuna nel campo economico, mentre vi prepara giorni di vera festa a partire da giovedì, quando inizia il transito in Bilancia. Nello stesso giorno sarà necessaria prudenza per via di Luna ultimo quarto.

Vergine

Venere ancora due giorni prosegue la sua eccitante lotta con Marte sulla spiaggia del desiderio, poi passa in un settore che trovate molto eccitante, quello dei soldi. Adesso siete prepotenti, non accettate nemmeno l'idea di una possibilità di sconfitta, però anche l'altra persona non è da meno. Avete però tempo per capire dov'è la fragilità del vostro terreno, anche nella professione, e poi agirete di conseguenza. Esauriti, ma non vinti. Da lontano arrivano messaggi incoraggianti.

Bilancia

Concedere sempre e ripetutamente il beneficio del dubbio a chi vi attacca, non è il modo migliore di risolvere le situazioni che possono diventare ancora più complicate con Luna e Saturno. Ricominciate ad attaccare anche voi. Ricordiamo che siete della Bilancia, segno che governa trattati di pace ma anche le dichiarazioni di guerra. In amore no, non c'è bisogno di lottare, Venere annuncia il suo arrivo per giovedì. È l'odierna emicrania a rendervi pessimisti.

Scorpione

Questa guerra di potere e del successo, si farà. Il fuoco di Saturno arde nel campo del lavoro, quello di Giove nel settore del successo, potrà essere bruciata qualche intesa o possibilità, andrà in fumo qualche aspirazione esagerata, ma sotto la cenere troverete un tesoro, presto. Dovrete però superare l'esame della Luna che cambia fase giovedì, nel segno dei rapporti stretti, collaborazioni. Dolci sentimenti, svegliati da Nettuno. Un inno al mare, alla fantasia, all’amore.

Sagittario

Luna comincia a calare, ma è ancora in Ariete, settore della fortuna e dell'amore. Mentre all'orizzonte comincia a splendere la nuova luce di Venere, che sarà già giovedì in tandem con Giove, due influssi beneauguranti per voi in un colpo solo! Transiti che permettono di rivoluzionare diversi settori della vita, noi vi chiediamo impegno, impegno, impegno! Questa volta vale la pena di lottare per davvero. Le sconfitte in amore non è detto che siano sempre infelici.

Capricorno

Sarete oggetto di critiche, ma avrete pronta la risposta, il successo finale non è in discussione. Per oggi consigliamo di allontanarvi da un ambiente che si mostra ostile, tornerete domani forti del sostegno di una potente Luna in Toro, segno che conserva per voi sempre una porzione di fortuna. Il benefico Giove vi sostiene ma può essere anche un giudice severo, talvolta indaga sulle cose passate (tasse non pagate), ma grazie al nuovo Sole la situazione è più facile.

Acquario

Questa Luna in Ariete può darvi forti emozioni, Marte è sempre passionale e Venere molto vicina alla Bilancia, aumentano le possibilità di trovare un nuovo amore. Diversa la situazione per le coppie sposate oppure che attraversano qualche crisi, dovranno passare ancora due esami della Luna: ultimo quarto in Toro il 6, primo quarto in Scorpione il 20. Transiti che possono provocare debolezza, per questo è meglio programmare i giorni in modo disciplinato.

Pesci

Sono in arrivo novità sentimentali per chi è alla ricerca, per quanto riguarda invece l'odierna Venere ancora due giorni in opposizione e quadrata a Marte, le possibilità sono due. Un innamoramento fantastico ma di breve durata, oppure un clamoroso ravvedimento, come se uno si svegliasse da un sogno. Strane anche le amicizie che si presentano, surreali. Certe invece le occasioni professionali e di affari, arriverete alle persone che servono, Giove apre tutte le porte.