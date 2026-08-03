Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 3 agosto: tutti i segni

Foto: Branko

03 agosto 2026 a

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Ariete

Un giorno, una settimana, un mese, importante soprattutto per la donna Ariete, che vive una grande svolta personale e professionale. Luna nel segno regala una bella fantasia anche agli uomini e un modo più leggero e diretto di affrontare le questioni più spinose. Incredibile il numero degli aspetti con altri corpi celesti che nascono in soli due giorni, mettiamo al primo posto, quello con Giove-Sole, una grande forza creativa e fortunata. In amore non mangiatevi il fegato per niente.

Toro

Siete in pieno possesso delle vostre facoltà, in grado di programmare con efficienza, senza dimenticare un solo dettaglio. Venere, dea della fortuna, intende farvi un regalo in amore prima, nel lavoro e affari giovedì 6. Giorno molto importante per la famiglia e per le questioni più intime della vostra vita, arriva la Luna d'agosto e cambia fase nel vostro segno, ultimo quarto. È una fase che chiude in se stessi, momenti di ansia e incertezza riguardo le decisioni da prendere in casa.

Gemelli

Prendi i soldi e scappa. Vedete voi se riuscite questa mattina a ottenere garanzie per un lavoro, affare, collaborazioni. Giorno splendente, ma non manca qualche momento di irritazione, anche in casa. Marte rende passionali ma anche aggressivi, voi dovete trasformare la temerarietà in intraprendenza, è solo una questione di controllo. Come una fetta di fresca anguria, così potrà essere l’amore. Giovedì inizia Venere a stimolarvi dalla Bilancia, positivi tutti i pianeti, decidete con chi volete essere felici.

Cancro

Brusco cambiamento della Luna, oggi transita in Ariete e provoca agitazione domestica e coniugale, ma non compromette il risultato finale nelle questioni pratiche, bisogna solo lasciar maturare le cose impostate. Quanto parlate! Tenete a freno la lingua almeno nei progetti in fase di elaborazione, così, per scaramanzia. Un vulcano di parole anche in amore, ma qui c'è molto da dire, dopo giovedì quando Venere assume aspetto contrario, in Bilancia, tenete i conti separati.

Leone

Amore, matrimonio, famiglia, amicizie impagabili per quello che portano nella vostra vita. Una vita fortunata, che porta anche questa settimana una grande opportunità nel lavoro, affari. Non più barriere, davanti avete la lunga azzurra strada del successo professionale, facilitazioni incredibili nelle questioni legali e una completa realizzazione di un sogno d'amore. Aumenta la passionalità Venere in Bilancia, ma c'è un debito del passato che dovrete sistemare giovedì 6.

Vergine

Non si può chiedere alla Vergine di non pensare al lavoro e affari anche durante le vacanze, probabilmente lo farete anche questa settimana e con successo, dice Luna che diventerà ultimo quarto in Toro, giovedì. Amore: sognate o siete desti? Venere nel vostro cielo fino a giovedì, vi esorta a non lasciarla andare via prima di aver raggiunto la felicità. Importante il nuovo ruolo che Mercurio vi prepara nell'ambiente professionale. Se trovate all'estero, cautela in viaggio.

Bilancia

Ci sarà una sorpresa per voi, Venere arriva giovedì… ma questi primi due giorni sono appesantiti dalla Luna nel fuoco dell'Ariete, Saturno è il vostro personale Caronte africano, rende bollente il vostro cielo nel campo professionale. Se volete bruciare una collaborazione, ci riuscirete. Rilassatevi beatamente in qualche bel posto al mare o in montagna, dove è possibile incontrare persone belle, magari solo per accontentare gli occhi, che fissano un orizzonte lontano.

Scorpione

In settimana, giovedì, dovrete affrontare l'opposizione della Luna ultimo quarto in Toro, che metterà in crisi qualche rapporto. Conviene affrontare gli eventuali dubbi, o problemi concreti, oggi e domani. Luna in Ariete viene incontro insieme a Saturno, se dovete fare una selezione delle conoscenze e delle collaborazioni: non tutti possono diventare vostri amici. L'amore non è come una bacchetta magica che risolve i problemi, ma rende meno pesante il dovere.

Sagittario

In barba a quella asettica Venere in Vergine - ma giovedì cambierà profondamente in Bilancia -l'amore risplende oggi e domani sotto l’aspetto Luna-Sole, i due luminari dello zodiaco che fanno vedere in una luce più gentile anche quel brontolone del vostro coniuge. Persone sole: magari sarà solo un gioco d'estate, ma ben venga una notte di puro sex. Una brezza gentile arriva da quattro forze cosmiche super positive per la carriera, studio, affari. Cosa aspettate a fare il grande salto?

Capricorno

Agosto, moglie mia non ti conosco; marito mio, ti saluto per un po'. La situazione generale in questi primi due giorni risulta incostante e inconcludente per il campo pratico, bersagliati come siete dalla Luna e Saturno, quindi anche il fisico richiede una pausa. Troviamo invece molto bello il desiderio di vivere l'amore in maniera più spensierata, giovane. Gli anni che passano non lasciano traccia sul vostro viso, tuttavia Venere in Bilancia richiederà cura per la pelle, capelli, denti.

Acquario

C'è qualcosa di elettrico nelle nuove attrazioni sessuali, non sarà facile fare finta di niente. Ma se siete soli e avete il desiderio di una compagnia anche estemporanea, lanciatevi oggi e domani. Da giovedì in poi, lasciate fare tutto a Venere, che prenderà posizione di comando in Bilancia, mentre voi dovrete dedicarvi un'altra volta alla famiglia, casa (intesa come abitazione), figli. Nel campo pratico, consigliamo di seguire gli aspetti legali delle questioni. Avvocato, notaio.

Pesci

Wanted! Siete ricercati su tutto il territorio nazionale, ma anche all'estero se vi trovate lontano, dalla… fortuna. Un solo, piccolo, appunto riguarda la salute, Marte negativo (pressione, circolazione, raffreddori molto fastidiosi). La settimana avrà in alcuni momenti segnali concreti per un affare che aspettate da molto, potrebbe succedere anche durante i viaggi di piacere che farete giovedì, quando Venere diventa bellissima in Bilancia. Una samba, tristezza per favore vai via!