Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 27 luglio: tutti i segni

Foto: Branko

27 luglio 2026 a

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Ariete

L'impazienza e l'impulsività, unite alla mancanza della più elementare prudenza, rende facili gli incidenti. L'odierna inquietudine è dovuta alla Luna quadrata a Saturno nel vostro cielo, possiamo interpretare questo transito come il conflitto tra il pubblico e il privato. Non dovete dare eccessiva importanza al lavoro a scapito della vita personale, ma dovete anche rompere una relazione se interferisce a sproposito con la vostra attività. Stabilite un equilibrio fra questi due aspetti della vita.

Toro

La vostra vita può prendere un nuovo indirizzo. Dobbiamo precisare che la situazione generale non è facile sotto il profilo sociale, qualche transito contro ce l'avete pure voi, però sono forti gli influssi che vi assistono oggi dai due segni di terra: Luna-Capricorno, Venere-Vergine, soprattutto è la vostra stella della fortuna che vi spinge in avanti nella ricerca di occasioni professionali e sentimentali. Gli uomini pensano a una donna lontana. Ricordi da cancellare.

Gemelli

Capri, la Luna, e tu… Non importa dove andrete in vacanza, noi diciamo per farvi capire l'atmosfera romantica che le stelle vi preparano per il mese di agosto. La prima grande occasione per trovare un amore arriva già in settimana, il 29-30, con una cinematografica Luna piena in Acquario, congiunta a Plutone in aspetto con Marte, risveglierà anche i coniugi. Ottima partenza nel lavoro, iniziative di carattere economico favorite come non mai. C'è una strega che vi guida.

Cancro

Disturbi renali e altri fastidi nella zona addominale possono essere provocati anche oggi dalla Luna che si oppone a Mercurio nel segno, ma è ancora più emblematico l'aspetto di quadratura con Saturno e Nettuno. Questi aspetti, che in qualche caso richiedono visita medica, non compromettono l'amore e il lavoro. Romantici, sognatori e visionari (vedi Elon Musk, Cancro) siete capaci di grande tenacia di propositi, senso dell'economia, dedizione al lavoro. Viaggi.

Leone

Saturno è in moto retrogrado in Ariete, questo aspetto appesantisce i rapporti lontani, nella vita sociale con l'estero e i forestieri, nei vostri confronti invece serve per mettere a posto le cose che sono ancora disordinate nel lavoro oppure nella vita privata. Come dire: in questo lunedì difficile il Leone risolve, ottiene ciò che vuole. La vita domestica e quella lavorativa, i doveri mondani sono perfettamente bilanciati con quelli interiori. Misuratevi nella vostra voglia di comando.

Vergine

La grande vacanza deve ancora iniziare, una grande occasione professionale e già in viaggio, spedita oggi dalla Luna in Capricorno, ma anche quando diventerà piena in Acquario, sarà sorprendente per il lavoro. È chiaro che in una situazione astrale del genere, quando le stelle sollecitano da tutte le parti, la situazione è particolarmente favorevole per i giovani ma anche le persone più mature possono contare sulle sorprese sentimentali. Prime conquiste passionali dell’estate!

Bilancia

Forse il problema è il sistema nervoso, ogni tanto anche qualche manifestazione di ipocondria, fenomeni per noi normali e anzi quasi inevitabili quando si devono fare i conti con Luna negativa e Saturno retrogrado. Però dovete evitare conflitti che non sono davvero necessari e potete lo stesso progredire verso obiettivi che vi siete imposti. Se il primo obiettivo riguarda l’amore, questa settimana che conclude luglio prepara una Luna piena da ricordare.

Scorpione

Uccelli di rovo. Titolo di uno sceneggiato australiano di qualche anno fa, ma che ben spiega il vostro umore di questa estate 2026. Esaltazione dell'amore spirituale e carnale, ma questa settimana con Luna piena accanto a Plutone in Acquario, potrebbe far nascere il desiderio di relazioni proibite. Istinto sensuale che potete però tenere sotto controllo, seguendo l'influsso di Saturno ora retrogrado, quindi più severo, in Ariete. Con la massima serietà, seguite il lavoro.

Sagittario

Il vostro Giove guarda ammirato quello che avete fatto nel vostro lavoro. Anche questa settimana sarà protagonista, grazie a una spettacolare Luna piena in Acquario, accanto a Plutone - transito eccezionale perché riesce a riportare in luce il genio che è in voi. Chiaramente i favoriti sono i nativi preparati e ambiziosi. Manca un po' di sesso in più, però non è nemmeno colpa vostra. Meglio non cambiare moglie o marito, uno non sa mai cosa trova dopo. Più malizia!

Capricorno

Segno che occupa nella sequenza zodiacale il settore del “grande successo”, ma non è vero che pensate solo al lavoro e al guadagno, ruoli importanti nel vostro ambiente e nella vita sociale. Gli amici che vi conoscono meglio delle persone vicine sanno che amate i divertimenti, compagnie allegre, escursioni passionali, la musica e arte, lo sport. Dovete solo avere la spinta della Luna giusta: eccola! Oggi nel segno, poi sarà piena in Acquario, vera fortuna.

Acquario

Bisogna andare al di là degli aspetti superficiali della vita per trovare dimensioni di vita insospettate, Urano produce una nuova intuizione e vi dà la capacità di usare il talento per fare i cambiamenti creativi nell'ambiente e in voi stessi. In questo processo si inserisce adesso, Plutone che avrà accanto Luna piena, opposizione al Sole e Giove nel settore dei rapporti stretti, a cominciare dal matrimonio. Se insoddisfatti di qualcosa, cambiate direzione, ma non troppo velocemente.

Pesci

La settimana apre con Luna crescente in Capricorno, segno che ammirate, e che in tanti ponete le speranze più belle per un futuro insieme. Non resterete delusi nemmeno oggi, né tutta la settimana che conclude luglio, e avrete voi il piacere di far calare il sipario con Luna nel vostro segno. In mezzo ci saranno anche momenti di stress fisico, dovuto a Marte negativo, qualche trambusto in famiglia, ma il risultato finale in amore e nel lavoro, affari, sarà ottimo.