Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 26 luglio: tutti i segni

Branko 26 luglio 2026 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 26 luglio 2026

Ariete

Voglio Anna… Più che un grido, questa è esaltazione di un amore infinito dell’uomo. Ariete (Lucio Battisti, del vostro stesso segno). Noi la dedichiamo a tutte le donne che portano questo nome, che una classifica di qualche anno fa, in Francia, definì il nome di donna più bello al mondo. Sta bene al vostro cuore pieno d'amore, sincero desiderio di dare affetto, aiuto. Muovetevi, fatevi vedere anche voi donne, cantate… Da qualche parte qualcuno vi aspetta.

Toro

Tutto ritorna nella vita, soprattutto il bene che avete dato. Splendida Luna in Capricorno, che forma un aspetto incantevole con Venere nel vostro campo dell'amore e della fortuna. Luna intraprendente per il lavoro e le questioni finanziarie, insieme a Mercurio protegge i viaggi e le amicizie, che sono il dono più bello di questo finale di luglio. Prendete in considerazione offerte e proposte che arrivano in maniera spontanea, provenienti da nuovi ambienti e nuove persone.

Gemelli

Iniziate la giornata con calma, senza fare progetti importanti, ma restate in un ambiente che vi rilassa e che voi avete scelto, perché così deve essere - voi non gradite che gli altri scelgano per voi, ma nemmeno il vostro amore. Non appena la Luna passa in Capricorno, il cuore sentirà un delizioso brivido, Marte pretenderà la sua porzione di passione. Persino troppe le sollecitazioni nel settore degli incontri, relazioni sociali, contatti utilissimi.

Cancro

Un esame di coscienza, forse anche più cautela nella salute perché la Luna andrà contro Saturno, ma questo non significa non mirare più in alto, verso il meglio. Un breve distacco dai vincoli del mondo farà bene allo spirito e al corpo. Temiamo un'improvvisa esplosione di rabbia nei rapporti privati, allontanatevi da parenti che non sentite, bellissime invece le amicizie. Venere forse induce a qualche illusione di troppo, ma una magnifica preda sarà vostra prima della fine del mese.

Leone

Assecondate la voglia di evasione, così pronunciata da Giove nel vostro segno, pianeta che vi consente di brillare in società. Un piccolo fastidio nella salute è da mettere in preventivo, gambe doloranti. Sapete, anche quando i transiti di Saturno sono molto positivi, come nel vostro caso, basta uno scontro con la Luna nel campo della salute (Capricorno) per creare problemi. Ma questo non è un impedimento per non vivere un grande amore e partecipare a un gioco passionale.

Vergine.

Buongiorno, buona domenica! L'instabile Luna dimostra oggi un altro volto, quello dell’amore. E se noi vi diciamo che comincia a brillare oggi la bella stella della vostra estate 2026, ci credete? Venere movimenta gli incontri sociali, procura nuove amicizie, aiuta a dimenticare un bacio perduto. Marte-Gemelli chiama sempre alla lotta, non per niente viene definito il militare dello zodiaco, ma voi lasciate decantare le cose e le soluzioni arrivano da sole.

Bilancia

L'arrivo di Venere nel segno è previsto per il 6 agosto, ma luglio si conclude con una per voi magnifica Luna piena in Acquario, ideale per il vostro amore di sempre e per nuovi innamoramenti… Diamo questa anticipazione per non farvi pensare all’odierna Luna in Capricorno, che appesantisce la situazione domestica e può anche essere faticosa per le donne del segno, dall'altra parte però vediamo un trionfo di stelle luminose che portano amicizia, sostegno, amore.

Scorpione

Non vogliamo cambiare i vostri progetti di vacanza, meritata e necessaria anche alla salute, ma vi invitiamo a non trascurare la carriera. Ad esempio, questa domenica avete l'appoggio di una potente Luna in Capricorno, che diventa commerciale e ambiziosa sotto il profilo finanziario. Leggeri, non vi sentite prigionieri nemmeno di "quel "ricordo, ma lo tenete ben custodito nel fondo del vostro cuore. Un cuore pazzo, oggi travolto da un'emozione, passione.

Sagittario

Vivere per vivere, non basta, e non lo volete nemmeno voi. Bisogna cercare sempre, anche di domenica, di migliorare la qualità della propria vita. Ecco il traguardo da raggiungere: una buona qualità di vita, un forte amore. È possibile? Adesso sì, con Saturno nel campo della fortuna e Giove, simbolo della fortuna stessa, che vi guida in questa nuova ricerca della vostra vita. Preparatevi per un nuovo assalto professionale. Cercate di avere più cura del vostro corpo.

Capricorno

Eccomi! Senza tanto parlare e tanto spiegare, senza troppo chiedere, buttatevi tra le braccia dell'amore. Nel segno la Luna di luglio e Venere molto interessata alla vostra felicità, non sprecate questa occasione. Potrebbe esserci una crisi nelle relazioni, causata da Saturno e Mercurio, che portano via col vento qualche rapporto nato di recente (anche professionale), ma possono provocare una nuova infatuazione approvata anche da Giove. Vincite, forse.

Acquario

Siete un segno di aria, dovete però diventare più robusti fisicamente, magari con un po' di sport. Le prossime battaglie, che si annunciano tante e in ogni settore, richiederanno pure fatica fisica. Nei contatti con le persone autorevoli o in divisa, dovete essere diplomatici. A partire da questa mattina e fino alla Luna nel vostro segno, una tempesta di emozioni in amore, famiglia. Non dovete investire troppo nelle relazioni che si presentano, spesso con persone impossibili.

Pesci

Possono accadere cose più impensate, un ritrovato o un nuovo amore. Non appena la Luna si avvicina al Capricorno, il vostro umore cambia, non penserete soltanto ai problemi. Qualche volta vi compiacete delle vostre difficoltà, ma oggi la donna Pesci sente il cambio nel cielo, irrequieta ma anche desiderosa d'amore. Chissà che Giove non abbia in mente per voi una serata di gala, anche per l’uomo Pesci attratto da donne più giovani, eternamente innamorato.