Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 25 luglio: tutti i segni

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Branko 25 luglio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 25 luglio 2026.

Ariete

Entusiasmo, spirito critico e prontezza nelle scelte più opportune per il vostro successo e anche per il benessere della famiglia, vi sollecita anche il pensiero di un elogio da parte della persona amata. Nulla vi manca per creare un giorno di successo e di amore, che risplende sotto la crescente Luna, che diventa ottima anche per investimenti, vendite. Grazie all'appoggio di Giove, riuscite a tenere sotto controllo Mercurio. Associazioni: chiarite prima della tempesta.

Toro

Quando vi assale il dubbio, nelle questioni di lavoro e di affari che avete con gli altri, anche con i parenti stretti, ricordatevi che avrete Mercurio positivo a lungo. Ogni nuovo passaggio del Sole, attualmente transita in Leone, richiede cautela nella salute e nelle attività fisiche. Pressione alta o bassa, dipende da come reagisce il corpo alla Luna alterata. Ma tutto fa pensare che concluderete luglio con buoni risultati e con influssi molto passionali. Non avete scuse, amate!

Gemelli

Luna aggressiva nei confronti di Marte, si farà sentire nelle attività intraprese da poco, ma voi dovete insistere e ricordare che della Luna non c'è da fidarsi molto, cambia faccia ogni secondo giorno. Notevole pesantezza fisica, attenti ai tagli. Attenti anche alle parole che dite in amore, potreste contraddirvi e il coniuge ha una memoria da elefante, ricorda tutto. Nuovamente forti in serata, attaccate con il vostro sorriso numero 5, metterete la catena a un cuore nuovo.

Cancro

Operazioni bancarie con Luna in Sagittario, firmate e concludete il più possibile. Il giorno è produttivo, liberatevi dalle incertezze, affrontate chi vi serve davvero per lavoro e affari e non perdetevi in un bicchiere d'acqua, come talvolta vi accade. Anche in famiglia, matrimonio non bisogna cedere. Solo quando avrete sistemato le questioni pratiche anche in casa, potete affrontare un breve viaggio, se non siete ancora in vacanza. San Felice Circeo, quel mare è vostro.

Leone

Secondo giorno di Luna in Sagittario, segno che rappresenta il punto più alto del vostro oroscopo, potete tranquillamente chiamarlo fortuna. Perché la fortuna è presente anche nel vostro e nei segni vicini a voi, dovete solo decidere cosa volete fare della vostra vita. Sogni rosa? Sì, perché no? Anche le persone di una certa età sono autorizzate da Giove a sognare emozioni nuove. Sin da oggi organizzate una festa per 12 agosto, vivrete la più bella Luna nuova della vostra vita.

Vergine

Senza il diretto influsso del Sole aumenta lo stress fisico, soprattutto quando si mette contro la Luna e Marte ha la via più facile per toccare i vostri punti deboli. Previste scosse nei rapporti stretti, avete però tempo per capire dov'è la fragilità del vostro terreno e agire di conseguenza. Forse sono i vostri soci ad avere problemi, se vorrete tagliare qualche rapporto, lo potrete fare in agosto. L'amore è con voi, ma se cercate novità dovreste viaggiare, nelle vicinanze nulla di interessante.

Bilancia

Siete illuminati dalla stella della fortuna, Giove. Questa Luna in Sagittario è in uno stato di grazia anche per gli amori di vecchia data, certamente impegnativa per i genitori che devono adesso creare sicurezza per il futuro dei figli. Si può fare tutto, quando vi mettete qualcosa in testa, nessuno vi ferma. Un sabato particolare, tutti i pianeti sono in posizione ottimista, Marte riscaldato dal Sole, l'amore raggiunge la punta sublime di passionalità e di tenerezza. Proposte…

Scorpione

Bollente il settore del successo professionale, dove si incontrano Sole e Giove, accettate le proposte che arrivano sotto questo cielo, muovetevi per primi - Mercurio lo consente, fate quelle azioni rischiose per cui siete famosi - Marte lo consente. I soldi rendono più bello l'amore, non fate troppo gli idealisti, tanto c'è il musicale Nettuno che compone canzoni per voi. Saturno invece vi ripagherà di tutte le fatiche, andate alla ricerca di esperienze e luoghi diversi.

Sagittario

Come vola il tempo, siamo vicini alla Luna nuova, in Leone, che rappresenta anche per voi e per l'Ariete l'inizio di un nuovo percorso esistenziale. Non trascurate alcun segnale di miglioramento nel settore professionale, le occasioni giuste possono arrivare per vie impensabili. Questo sabato, sulla carta, è il giorno della fortuna. Luna nel segno in aspetto con Giove. È una configurazione che permette di pronosticare dei figli, di sicuro alza il vento della passione.

Capricorno

Non sarà un sabato qualunque. Venere e Marte sono al massimo splendore, Giove aiuta a fare incontri giusti, nel momento giusto, al posto giusto. Se le tante vicende di cui dovete occuparvi in questo mese richiedessero di viaggiare, potete partire, ma sempre con prudenza perché Mercurio è opposto. Questo pianeta avrà ancora effetti sulle collaborazioni, sul matrimonio, e sulle vostre vie respiratorie, ossa. Venere ha il colore del mare, come i vostri occhi.

Acquario

Rispetto ai due giorni trascorsi, Luna decisamente più tranquilla e anche divertente, visto che transita nel settore delle amicizie, incontri spensierati, viaggi di piacere, naturalmente anche le vacanze. Ma avete ancora tanto da fare nel lavoro, in casa, quando lo farete? Cominciate ad esercitare l'autocontrollo, siete esagerati in tutto ma bisogna dire sempre fortunati. È rimasto però qualcosa nel cuore e nella mente, che ritorna di notte, non lascia dormire. Anche eventi lieti.

Pesci

L'amore vive anche di immaginazione, ultimamente siete diventati così “terrestri”, dov'è la fantasia del vostro grande mare? Quando vi guardate allo specchio, cosa che succede più volte al giorno (Pesci narciso) vedete il viso di un altro, un'altra. Avere Marte e Venere in aspetto ostile, è normale che aumenti la sete di amore e di passione. Sbandamenti sentimentali per gli uomini sopra i 40, finché la barca va… Dovete imporvi anche quando siete in vacanza, ritmi meno stressanti.