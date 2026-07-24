Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 24 luglio: tutti i segni

Branko 24 luglio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 24 luglio 2026

Ariete

In una situazione astrale che voi, incontentabili, considerate ancora restrittiva, irrompe oggi il benefico raggio della Luna in Sagittario, segno custode e realizzatore dei vostri progetti di vita e dei vostri sogni d'amore. Molto buona per i viaggi, che sono però ancora ostacolati da Mercurio, tuttavia qualsiasi incognita sparisce quando inizia l'aiuto di Giove e il Sole che danno lo spunto di mirare in alto e di raggiungere traguardi che per molti sarebbero impossibili. Siete molto amati.

Toro

Tutto fa pensare che concluderete la settimana con buoni risultati professionali, il commerciale Mercurio è in piena azione in un segno importante per le vostre questioni lavorative, finanziarie, domestiche. Dovete sempre fare attenzione al Leone, attualmente possiede una forza e un potere su tutti gli altri segni, ma a livello psicologico, il transito vi aiuta ad accrescere il senso di fiducia interiore, certamente non vi fa mancare l’amore. Venere è quella che conquista, amate!

Gemelli

Il fastidio fisico che oggi sentite nella parte sinistra del corpo, è dovuto alla Luna in Sagittario, opposta a Marte nel vostro segno, ma i vostri spostamenti sono sempre protetti da Mercurio, Giove in Leone. Al successo ci arriverete, importanti forze cosmiche sono a vostro favore, ecco perché dovete restare impassibili davanti alle provocazioni. Non idealizzate troppo certe persone, presto scoprirete la loro vera indole. Discussioni in amore, ma con passione.

Cancro

Una forte Luna nel campo del lavoro, fortissimo l'aspetto tra il vostro Mercurio e Giove in Leone, ottimo giorno per scambi di idee e progetti, affari. Piccoli o grandi segnali di fortuna, che si presentano a ritmi regolari, ma è molto costruttiva anche la Luna in Sagittario, nel punto giusto per ogni vostra attività, scambi epistolari, viaggi. Risveglio di sentimenti ed emozioni profonde, desiderio di esperienze impegnative, non vi interessano gli incontri superficiali.

Leone

Oggi potete vivere con slancio questa nuova situazione astrale, iniziata con l'arrivo del Sole, perché anche la Luna in Sagittario si unisce a questo meraviglioso grappolo di stelle che sembra una mezza dozzina di rose che vive, ama, spera insieme a voi. È bello sognare, ma bisogna vedere la realtà così com'è. In affari e nel lavoro comportatevi come se foste seguiti da una telecamera nascosta, pedinati. Ma il vostro segreto è ben chiuso in voi. Amore? Denaro?

Vergine

Luna comincia a provocarvi dalle prime ore del giorno, in Sagittario inizia con il coniuge e poi, in ordine di entrata, figli e genitori, parenti stretti, collaboratori e soci, pubblici ufficiali… Da un'altra parte del cielo, invece, arriva la protezione di Mercurio e Giove, molto efficaci nelle trattative finanziarie. Anche Venere nel segno può essere sponsor della vostra fortuna, in grado di capovolgere certi rapporti sentimentali. Bisogna dare nuova freschezza all'amore, alla pressione.

Bilancia

È sempre meglio evitare le lotte di rivalità, ma se si presentano oggi o domani, sotto la Luna in Sagittario, tradizionalmente vostro alleato, non vi dovete tirare indietro. Adesso avete molte possibilità per vincere, Sole e Giove insieme danno quella luce, lo splendore che mancava nel vostro oroscopo professionale nell'ultimo mese, da quando Mercurio è in Cancro. Un difetto? Un po' di nebbia nella valle dell'amore, conseguenza di parole dette senza pensarci su, potete riscattarvi con la passione.

Scorpione

Non perdete questa occasione che vi offrono le stelle, comprese le due forze cosmiche in Leone, segno che rappresenta la vostra casa del successo. Professionalmente siete garantiti da tutti gli altri pianeti, soltanto Plutone sosta in un segno a volte critico per le questioni personali e familiari. Non è il caso di oggi, considerando anche Luna formidabile nel campo del denaro, tutti i vostri sforzi devono volgere all'avanzamento. Tanti ricordi? Significa che avete vissuto intensamente.

Sagittario

Incredibili incontri, eccezionali iniziative con persone lontane, investimenti e amori all’estero. Primi positivi effetti di Giove in Leone, oggi in aspetto di fortuna con Luna nel vostro segno. In più oggi è giovedì, vostro giorno zodiacale perché governato da Giove, la tradizione dice che chi nasce di giovedì è fortunato. Voi Sagittariani siete come gli Ateniesi, viandanti per nascita, per voi l'erba più lontana è sempre di un verde più invitante. Ma dovete sfruttare i luoghi che attraversate.

Capricorno

Servono anche le critiche, non prendetevela invece per le osservazioni gratuite e le chiacchiere che circolano nel vostro ambiente. Succede quando Saturno e Mercurio sono contro. Adesso però avete Giove, un giudice giusto, di sicuro inventerete qualcosa di nuovo nella professione, ma anche gli affari finanziari iniziano a migliorare. Fissate appuntamenti e viaggi per il 26, quando avrete nel cielo una splendente Luna e Venere in fiore, innamoramenti e sbandamenti.

Acquario

Di ora in ora diventa più intensa la Luna in Sagittario, segno importante anche per i vostri viaggi di lavoro o per diporto, relazioni professionali e di amicizia, vita sociale. Tra i tanti incontri che propizia Marte, non escludiamo un inaspettato innamoramento. Cresce di intensità amorosa anche la vita coniugale, come sé il vostro cuore e i vostri sensi già sentissero il segnale della prossima Luna piena del 29. Marte rende guerrieri nel lavoro, andate contro se necessario.

Pesci

Sembra come se i coniugi non avessero tempo da dedicare uno all'altra, ognuno concentrato sulle proprie iniziative nel lavoro o in affari, che a dire il vero sono la cosa che va meglio oggi. Il richiamo di Marte è anche verso la propria famiglia d’origine, le persone care aspettano notizie, quando farete loro una visita? Mercurio, in questo momento è il pianeta che vi ama di più e quindi non vi mancano parole per esprimere tutto l'amore che tenete chiuso nel cuore.