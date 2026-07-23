Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 23 luglio: tutti i segni

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Branko 23 luglio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 23 luglio 2026.

Ariete

Intense sensazioni, emozioni, sogni e progetti. Questo porta Luna quando transita in Scorpione, segno con cui avverte un forte legame e un rapporto d'amore erotico, quando nasce, interessa comunque positivamente tutti i vostri importanti cambiamenti. Giove produce adesso un grande senso di interessamento per i figli, coinvolge emotivamente anche i genitori, favorisce i giovani coniugi. Amore, che sorpresa! Leone nel vostro cielo: figli, amanti, creatività, fortuna.

Toro

Luna provoca i coniugi, la famiglia risente di qualche vecchia crisi, non è il caso di iniziare proprio oggi, primo giorno di Sole negativo, nuove discussioni. Ribellatevi invece nel lavoro, se si verificano vuoti di successo nell'ambiente, voi avete dato più del dovuto e non potete essere il capro espiatorio. Siete del Toro, non delle pecore! Nelle conquiste amorose, cercate di non lavorare troppo di fantasia, non credete a chi vi promette mari e monti. Leone nel vostro cielo: famiglia, padre, radici.

Gemelli

I viaggi devono essere programmati tenendo conto degli influssi generali, critici tutta l'estate, ma voi potete andare e tornare con una certa tranquillità. Via! Verso le verdi praterie della gioia di vivere e di amare! Date voce al vostro intuito, oggi molto pronunciato per gli affari, grazie alla Luna infallibile nello Scorpione. Avrete il massimo con il minimo sforzo, ma in amore dovete impegnarvi molto di più, Venere negativa. Leone nel vostro cielo: fratelli atti scritti, finanze.

Cancro

Questa è la Luna che fa per voi! Crescente in Scorpione, segno della vostra fortuna, illumina con i suoi raggi beneauguranti Mercurio e Venere, entrambi in posizione di profitto. Tutti dovete puntare sul guadagno, le possibilità sono tante adesso grazie anche a Giove insieme al Sole, nel campo del patrimonio. Affrontate eventuali problemi legati ai terreni, proprietà immobili. Amore: in vacanza divertitevi moderatamente. Leone nel vostro cielo: denaro, patrimonio, proprietà.

Leone

Ogni compleanno è importante, ma questo del 2026 resterà impresso a lungo nella vostra memoria, lascerà dei bei ricordi anche alle persone non più giovani, che sono protette dai pianeti "vecchi", quelli che assicurano benessere e successo: Saturno, Nettuno, Urano. L'arrivo del Sole è leggermente oscurato dalla Luna, che chiama l'attenzione sulla famiglia, lavoro, affari. Non è tutto oro ciò che splende, puntate invece sulla Luna di domani in Sagittario, darà fortuna e amore.

Vergine

Anche oggi è positivo l'aspetto di Venere, Luna e Cancro, per i vostri incontri privati, professionali, e sulle finanze. Ma bisogna sempre guardare la situazione generale e, soprattutto, tenere già conto delle nuove spese in arrivo. Siete molto felici, ma cominciate a sentire un forte esaurimento dovuto alla pressione di Marte in Gemelli, dove resterà fino all'11 agosto. È bene conoscere le date, così uno riesce a organizzarsi. Leone nel vostro cielo: segreti, nemici nascosti.

Bilancia

Periodo di grandi incontri. In vacanza possono nascere nuove prestigiose amicizie, accettate anche inviti alle feste e alle riunioni mondane, nel lavoro - da settimane sotto pressione di Mercurio -avrete la soddisfazione di vedere risolta una causa. Guadagni! Adesso finalmente Giove c’è, basta solo uno scatto preciso con una Luna per voi favorevole, e avrete la soddisfazione di poter scegliere in amore. Leone nel vostro cielo: contatti sociali, amicizie.

Scorpione

Protetti da questo meraviglioso spicchio di Luna, osservate dall'alto del vostro potere astrale, le scombinate azioni e la follia di certi personaggi. Lasciateli sbagliare, sarà la vostra rivincita. Il mese del Leone si è aperto ieri sera con Luna nel vostro segno, indizio chiaro che il periodo sarà importante anche per la casa, famiglia, figli e genitori. Nell'attività dovete stringere nuove relazioni, Mercurio vi favorisce a lungo. Leone nel vostro cielo: successo, autorità, madre.

Sagittario

Tutto ciò che viene definito “alto” - alta economia, alta politica, alto standard, alti strati sociali, politici e religiosi - appartiene al governo di Saturno e Giove, che adesso formano un aspetto tutto vostro favore. Ora con il Sole in Leone, avete un'occasione imperdibile per chiudere-aprire-tagliare-ricominciare. Nel privato dobbiamo registrare problemi con le ossa dovuti alla fatica a cui vi sottopone Marte contro Venere. Leone nel vostro cielo: viaggi, estero, avventure.

Capricorno

Non lasciatevi condizionare dal vostro ambiente né dalle persone vicine, anche se dicono di amarvi tanto, questo momento astrale sotto il segno del Leone, è indicato per dare vita a qualcosa di vostro, nel settore che più vi interessa. Giove adesso aiuta a realizzare idee creative che poi danno guadagno. Ma non pensate troppo alle questioni materiali, al successo, approfittate di Marte e Venere per fare l'amore. Leone nel vostro cielo: sesso, denaro altrui, lasciti.

Acquario

Un giorno da non vivere pericolosamente. Non siete quella roccia che pensate di essere, la salute potrebbe risentire dalla nuova opposizione del Sole-Giove, alla quale si aggiunge oggi Luna ostile in Scorpione, che provoca agitazione anche nell'ambiente professionale. Agitati i coniugi, anche quelli appena sposati ma sono probabili anche notizie assai liete. Dove potete sentirvi soddisfatti è nella vita passionale. Leone nel vostro cielo: rapporto di coppia, matrimonio, soci.

Pesci

Le vicende della vita mettono alla prova anche voi, sapete affrontare le turbolenze astrali. Il vostro oroscopo rispecchia il clima di questo periodo, caldo estremo e fenomeni estremi. Alla instabilità contribuisce certamente anche Nettuno, ma il vostro pianeta vi tiene al riparo e consente anche oggi di guadagnare. Voi non vi stancate di dare sempre e tanto, anche con Venere negativa, per questo la vita vi ripaga sempre. Leone nel vostro cielo: lavoro, salute, servizio.